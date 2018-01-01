Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 листопада





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

с.Ізов – повністю



2.09:00 - 17:00

с. Бегета: вул. Антоновка, Нова, 2-38

3. 09:00 - 17:00 Автостоянка, кіоск хлібзаводу м. Володимир.-Волинський вул. Л.Українки, С.Ковалевської, Кармелюка, Грисюка, Вуглерозвідників 14,16, Алябушева 16,18



Іваничівський район



1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-196 - заміна опор 10:00 - 17:00 с. Волиця Колонівська по вул. Молодіжна





Ковельський район



1. 9:00-17:00

ФОП Марчук Р. А., ФОП Романюк В. В.,

Ковельське Райво, Вол.дирекція УДППЗ,

Свято-Миколаївська церква с. Колодяжне,

Релігійна громада УПЦ, Львівська залізниця,

ВАТ "Родючість", ТзОВ "Лапаст",

ТзОВ "ВКФ Будсервіс", ФГ "Агро-Плюс",

ФОП Тарасюк І. М., ПАТ "Дубномолоко",

ТзОВ "АСТЕЛІТ", ПАТ "Дубномолоко",

ТзОВ "ВКП "Каскад", ФОП Мельничук Л.В. с. Колодяжне,

с. Любитів.

2. 9:00-17:00

СТзОВ "Лан", Львівська залізниця станція Стохід,

Ковельське Райво школа с. Малий Порськ,

Церква с. Малий Порськ, Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО ФАП с. Малий Порськ, Вол.дирекція УДППЗ,

Ковельське МТМО ФАП с. Свидники,

Ковельське Райво школа с. Свидники,

ТзОВ "В.Прометей". с. Малий Порськ,

с. Свидники.



місто Луцьк



1. 09:00-13:00 ТзОВ «Пальче» Дачний масив на Дубнівський

2. 13:00-17:00 Обласні проспілки; Котельня; Приватбанк;

Кафе «Сніжинка»; Волі 4 офіс; Духовна семінарія;

Лазерхаус; Мінімаркет; Аптека; Піцерія; Світ Канцелярії;

Перукарня; вул.Волі 4; 6; 8; 8А

вул.Паркова 5-13.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

м.Любомль вул.Перемоги, Вербицького. Д.Шумука.Лісна.

Поштова, Пушкіна

2. 9:00 – 17:00

Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини

ФОП Власюк Микола Андрійович м.Любомль вул.Брестська, Грушевського



Любешівський район



1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-25 10:00-17:00 магазини с. Дольск вул. Гагаріна

2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від ЩТП-340 10:00-17:00 с. Бихів вул. Зелена, Садова, Вишнева, Ранкова

3 ПЛ-10 Кв Л-106-01 від ЗТП-244 «Вихід-Бихів» 10:00-17:00 Школа, дитячий садок, АТС с. Бихів вул. Сонячна, Незалежності, Жовтнева, Гвардійська, Вишнева, Садова

4 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-152 10:00-17:00 с. Мукошин вул. Поліська, Суворова



Маневицький район



1. 10:00-18:00

КТП-50, с. Градиськ.

КТП-51.

КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство", Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама).

КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд майданчик).

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-143 11:00-17:00 Колківське споживче товариство (базар), ФОП Писарська Т.В., ФОП Калуш Микола Миколайович (магазин), Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІВА", ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство". смт. Колки



місто Нововолинськ



1 ПЛ- 0,4 кВ Л-1 КТП-22 09:00-17:00 Церква ХВЕ м.Нововолинськ

вул.Репіна, вул.Яворницького

вул.Галицького, вул.1-е грудня

вул.Луцька, 1е, 1ж, вул.Липинського, 1-5а, 2-12, вул.Нахімова, 1

2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-36 09:00-18:00 м.Нововолинськ

вул.Некрасова, 20-24, вул.Рябченюка, 12, вул.Хасевича, 16а, 3-11, 2-16

вул.Гоголя, вул.Наливайко

вул.Сагайдачного, вул.Заводська,1, 3, 4.





Рожищенський район



1 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

2 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)



3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева,127-143, 146-154.

4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..

6 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)

с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)



7 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).

с.Залісці (повністю).

с.Кременець (повністю).

с.Михалін (повністю).

м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).

с.Залісці (повністю).

с.Кременець (повністю).

с.Михалін (повністю).



8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул.Сухарєва, Набережна.

9 Л34-07 9:00-17:00 с.Березолуки (повністю)

с.Підгірне ,(повністю)

с.Яблунівка (повністю) с.Березолуки (повністю)

с.Підгірне ,(повністю)

с.Яблунівка (повністю)



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с. Смідин вул: Соборності Зелена



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-165 10:00-16:30 с.Мочулки



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 28 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00с.Ізов – повністю2.09:00 - 17:00с. Бегета: вул. Антоновка, Нова, 2-383. 09:00 - 17:00 Автостоянка, кіоск хлібзаводу м. Володимир.-Волинський вул. Л.Українки, С.Ковалевської, Кармелюка, Грисюка, Вуглерозвідників 14,16, Алябушева 16,181 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-196 - заміна опор 10:00 - 17:00 с. Волиця Колонівська по вул. Молодіжна1. 9:00-17:00ФОП Марчук Р. А., ФОП Романюк В. В.,Ковельське Райво, Вол.дирекція УДППЗ,Свято-Миколаївська церква с. Колодяжне,Релігійна громада УПЦ, Львівська залізниця,ВАТ "Родючість", ТзОВ "Лапаст",ТзОВ "ВКФ Будсервіс", ФГ "Агро-Плюс",ФОП Тарасюк І. М., ПАТ "Дубномолоко",ТзОВ "АСТЕЛІТ", ПАТ "Дубномолоко",ТзОВ "ВКП "Каскад", ФОП Мельничук Л.В. с. Колодяжне,с. Любитів.2. 9:00-17:00СТзОВ "Лан", Львівська залізниця станція Стохід,Ковельське Райво школа с. Малий Порськ,Церква с. Малий Порськ, Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО ФАП с. Малий Порськ, Вол.дирекція УДППЗ,Ковельське МТМО ФАП с. Свидники,Ковельське Райво школа с. Свидники,ТзОВ "В.Прометей". с. Малий Порськ,с. Свидники.1. 09:00-13:00 ТзОВ «Пальче» Дачний масив на Дубнівський2. 13:00-17:00 Обласні проспілки; Котельня; Приватбанк;Кафе «Сніжинка»; Волі 4 офіс; Духовна семінарія;Лазерхаус; Мінімаркет; Аптека; Піцерія; Світ Канцелярії;Перукарня; вул.Волі 4; 6; 8; 8Авул.Паркова 5-13.1. 9:00 – 17:00м.Любомль вул.Перемоги, Вербицького. Д.Шумука.Лісна.Поштова, Пушкіна2. 9:00 – 17:00Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медициниФОП Власюк Микола Андрійович м.Любомль вул.Брестська, Грушевського1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-25 10:00-17:00 магазини с. Дольск вул. Гагаріна2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від ЩТП-340 10:00-17:00 с. Бихів вул. Зелена, Садова, Вишнева, Ранкова3 ПЛ-10 Кв Л-106-01 від ЗТП-244 «Вихід-Бихів» 10:00-17:00 Школа, дитячий садок, АТС с. Бихів вул. Сонячна, Незалежності, Жовтнева, Гвардійська, Вишнева, Садова4 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-152 10:00-17:00 с. Мукошин вул. Поліська, Суворова1. 10:00-18:00КТП-50, с. Градиськ.КТП-51.КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство", Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама).КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд майданчик).2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-143 11:00-17:00 Колківське споживче товариство (базар), ФОП Писарська Т.В., ФОП Калуш Микола Миколайович (магазин), Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІВА", ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство". смт. Колки1 ПЛ- 0,4 кВ Л-1 КТП-22 09:00-17:00 Церква ХВЕ м.Нововолинськвул.Репіна, вул.Яворницькоговул.Галицького, вул.1-е груднявул.Луцька, 1е, 1ж, вул.Липинського, 1-5а, 2-12, вул.Нахімова, 12 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-36 09:00-18:00 м.Нововолинськвул.Некрасова, 20-24, вул.Рябченюка, 12, вул.Хасевича, 16а, 3-11, 2-16вул.Гоголя, вул.Наливайковул.Сагайдачного, вул.Заводська,1, 3, 4.1 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..2 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева,127-143, 146-154.4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..6 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)7 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул.Сухарєва, Набережна.9 Л34-07 9:00-17:00 с.Березолуки (повністю)с.Підгірне ,(повністю)с.Яблунівка (повністю) с.Березолуки (повністю)с.Підгірне ,(повністю)с.Яблунівка (повністю)1. 10:00-17:00с. Смідин вул: Соборності Зелена1 ПЛ-0,4 кВКТП-165 10:00-16:30 с.Мочулки

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