Де на Волині найбільше хворих на застуду та грип
Сьогодні, 11:59
Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) на Волині перебуває на неепідемічному рівні.
Кількість хворих ГРВІ за останній тиждень зменшилась на 200 осіб і становить 4800 випадків проти 5 тисяч попереднього тижня, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ.
Захворюваність нижча епідемічного порогу на 27%. З початку епідемічного сезону перехворіло понад 35 тисяч волинян, цей показник - на рівні минулого року.
Перевищення епідемічного порогу не зареєстровано в жодному районі області, проте, найвищі рівні захворюваності зафіксовано в Горохівському, Ковельському, Маневицькому, Камінь-Каширському районах та м. Луцьку.
Із загального числа хворих переважають діти до 17 років і становлять понад 70%. Серед них найбільше хворіють школярі. На минулому тижні, у зв’язку із перевищенням 20% рівня відсутності дітей по хворобі, закрито 4 навчально-виховних заклади області: 3 – в Шацькому районі та 1 – у Турійському районі (3 школи та 1 ДНЗ).
Кількість госпіталізованих з діагнозом «ГРВІ» зменшилась на 15%, і за останній тиждень становила понад 80 осіб, проти 96 попереднього тижня, з них 70% — діти.
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Кількість хворих ГРВІ за останній тиждень зменшилась на 200 осіб і становить 4800 випадків проти 5 тисяч попереднього тижня, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ.
Захворюваність нижча епідемічного порогу на 27%. З початку епідемічного сезону перехворіло понад 35 тисяч волинян, цей показник - на рівні минулого року.
Перевищення епідемічного порогу не зареєстровано в жодному районі області, проте, найвищі рівні захворюваності зафіксовано в Горохівському, Ковельському, Маневицькому, Камінь-Каширському районах та м. Луцьку.
Із загального числа хворих переважають діти до 17 років і становлять понад 70%. Серед них найбільше хворіють школярі. На минулому тижні, у зв’язку із перевищенням 20% рівня відсутності дітей по хворобі, закрито 4 навчально-виховних заклади області: 3 – в Шацькому районі та 1 – у Турійському районі (3 школи та 1 ДНЗ).
Кількість госпіталізованих з діагнозом «ГРВІ» зменшилась на 15%, і за останній тиждень становила понад 80 осіб, проти 96 попереднього тижня, з них 70% — діти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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