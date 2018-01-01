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Де на Волині найбільше хворих на застуду та грип

Де на Волині найбільше хворих на застуду та грип
Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) на Волині перебуває на неепідемічному рівні.

Кількість хворих ГРВІ за останній тиждень зменшилась на 200 осіб і становить 4800 випадків проти 5 тисяч попереднього тижня, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Захворюваність нижча епідемічного порогу на 27%. З початку епідемічного сезону перехворіло понад 35 тисяч волинян, цей показник - на рівні минулого року.

Перевищення епідемічного порогу не зареєстровано в жодному районі області, проте, найвищі рівні захворюваності зафіксовано в Горохівському, Ковельському, Маневицькому, Камінь-Каширському районах та м. Луцьку.

Із загального числа хворих переважають діти до 17 років і становлять понад 70%. Серед них найбільше хворіють школярі. На минулому тижні, у зв’язку із перевищенням 20% рівня відсутності дітей по хворобі, закрито 4 навчально-виховних заклади області: 3 – в Шацькому районі та 1 – у Турійському районі (3 школи та 1 ДНЗ).

Кількість госпіталізованих з діагнозом «ГРВІ» зменшилась на 15%, і за останній тиждень становила понад 80 осіб, проти 96 попереднього тижня, з них 70% — діти.

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Теги: застуда, медицина, хвороба
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