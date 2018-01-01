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«Завжди їду і прощаюся з рідними», – волинський капелан про поїздки на передову

«Завжди їду і прощаюся з рідними», – волинський капелан про поїздки на передову
Капелан Олександр Ружило вже п'ятий рік збирає і доставляє волонтерську допомогу на передову і жителям Донбасу.

Із окупованого сходу України у Маневицький район переїхали його п’ятеро дітей та дружина, а сам пан Олександр став капеланом 24-ї, 54-ї, а нині 93-ї окремої механізованої бригади, - пише газета Нова доба.

«Дорога туди – це квиток в один бік. Завжди їду і прощаюся з рідними…», – каже капелан. І попри небезпеку, знову й знову їде на схід, де допомоги чекають бійці. Ось і нещодавно за підтримки жителів Маневицького району відбулася ще одна така поїздка.

"Дякую всім добрим і небайдужим людям, які зробили можливою чергову поїздку на схід України: Петру Міцевському, Галині Хмеляр, Андрію Яцині, Володимиру Радіону, Олександру Лановому, Анатолію Бричці, Миколі Лукашуку, Оконській сільській раді, працівницям центральної районної бібліотеки за смачні пироги і солодощі, директору Василю Давидюку і діткам школи села Костюхнівка за вареники і вітамінні заготовки для наших захисників. Дякую всім, хто допомагав у цій справі. Все це було доставлено нашим землякам в 10-ту і 14-ту бригади", – із вдячністю прокоментував капелан.

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Теги: капелани, допомога, Волинь
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