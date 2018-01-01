Як поляки відреагували на протести «євробляхарів»





Через це компетентні органи Польщі просять надати інформацію про пікетувальників, які не пропускають автомобілі через пункти пропуску, - пише



"Їм загрожують відмова у в'їзді та анулювання документів", - повідомив керівник Львівської митниці Левко Прокіпчук.



За його словами, у пунктах пропуску в межах Львівщини застрягли два польські дипломати. Пікетувальники відмовилися пропустити і їх. Тож тепер польські представництва висувають претензії.



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"Зараз компетентні органи Польщі просять надати інформацію щодо осіб, які беруть участь в цих "заходах", щоб при спробі перетину депортувати та анулювати карту поляка, якщо така видавалась", ‒ зазначив Левко Прокупчук.



Станом на ранок тимчасово розблоковані під'їзні дороги до пунктів пропуску Угринів, Рава-Руська, Грушів та Смільниця.



Очільник поліції Львівщини Валерій Середа закликав громадян, які не можуть перетнути кордону, писати заяви у поліцію про порушення своїх прав та завдання збитків. Це допоможе швидше покарати винних. Поліція вже відкрила п'ять колективних кримінальних проваджень на основі звернень громадян, права яких були порушені через блокування західних кордонів.



Нагадаємо, що



Додамо, мешканці міста Устилуг скаржаться на гори сміття та безлад, який залишили по собі «євробляхери» біля самого кордону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У блокаду західних кордонів потрапили польські дипломати.Через це компетентні органи Польщі просять надати інформацію про пікетувальників, які не пропускають автомобілі через пункти пропуску, - пише Gazeta.ua "Їм загрожують відмова у в'їзді та анулювання документів", - повідомив керівник Львівської митниціЗа його словами, у пунктах пропуску в межах Львівщини застрягли два польські дипломати. Пікетувальники відмовилися пропустити і їх. Тож тепер польські представництва висувають претензії."Зараз компетентні органи Польщі просять надати інформацію щодо осіб, які беруть участь в цих "заходах", щоб при спробі перетину депортувати та анулювати карту поляка, якщо така видавалась", ‒ зазначив Левко Прокупчук.Станом на ранок тимчасово розблоковані під'їзні дороги до пунктів пропуску Угринів, Рава-Руська, Грушів та Смільниця.Очільник поліції Львівщинизакликав громадян, які не можуть перетнути кордону, писати заяви у поліцію про порушення своїх прав та завдання збитків. Це допоможе швидше покарати винних. Поліція вже відкрила п'ять колективних кримінальних проваджень на основі звернень громадян, права яких були порушені через блокування західних кордонів.Нагадаємо, що поліція Волині розпочала кримінальні провадження за фактами блокування транспортних комунікацій та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску «Ягодин».Додамо, мешканці міста Устилуг скаржаться на гори сміття та безлад, який залишили по собі «євробляхери» біля самого кордону.

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