На залізниці в Ковелі поставлять бетонну огорожу проти порушників

На станції Ковель регіональної філії «Львівська залізниця» встановлюють огорожу для запобігання переходу громадян через колії в несанкціонованих місцях.Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці.Після спорудження бетонний паркан загальною довжиною 340 м відмежує станційні колії від стороннього доступу на дільниці від шляхопроводу до залізничного переїзду.В такий спосіб залізничники позбавлять порушників можливості переходити колію в заборонених місцях, наражаючи на небезпеку власне життя.Нині залізничні будівельники вже змонтували понад половину бетонної конструкції (встановлено 50 із 85 плит 4-метрової довжини).Завершити роботи зі спорудження огорожі на станції Ковель планують до кінця цього року."Варто зауважити, що майже всі випадки невиробничого травматизму на території залізниці трапляються через порушення громадянами правил безпеки на транспорті. За статистикою, найчастіше до біди призводять спроби порушників перейти через залізничні колії у невстановлених місцях, а також ходіння коліями", - йдеться у повідомленні.