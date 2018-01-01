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За вихідні до лікарні потрапили 32 лучан з переломами

За вихідні до лікарні потрапили 32 лучан з переломами
У вихідні дні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 85 пацієнтів, з них госпіталізовано – 64.

Про це інформує на своїй сторінці у facebook "Луцька міська клінічна лікарня".

А у травмпункт звернулося 124 травмованих, з них – 32 з переломами, 8 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння. Один пацієнт був доставлений з укусами тварини.

Так, 24 і 25 листопада у Луцьку сталося 3 аварії, у яких 6 постраждалих були доставлені у приймальне відділення лікарні, з них - 3-х госпіталізували. Кажуть очевидці, що причиною аварій стала ожеледиця та слизька дорога.

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Теги: лікарня, травмпункт
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