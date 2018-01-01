За вихідні до лікарні потрапили 32 лучан з переломами
Сьогодні, 12:51
У вихідні дні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 85 пацієнтів, з них госпіталізовано – 64.
Про це інформує на своїй сторінці у facebook "Луцька міська клінічна лікарня".
А у травмпункт звернулося 124 травмованих, з них – 32 з переломами, 8 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння. Один пацієнт був доставлений з укусами тварини.
Так, 24 і 25 листопада у Луцьку сталося 3 аварії, у яких 6 постраждалих були доставлені у приймальне відділення лікарні, з них - 3-х госпіталізували. Кажуть очевидці, що причиною аварій стала ожеледиця та слизька дорога.
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Про це інформує на своїй сторінці у facebook "Луцька міська клінічна лікарня".
А у травмпункт звернулося 124 травмованих, з них – 32 з переломами, 8 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння. Один пацієнт був доставлений з укусами тварини.
Так, 24 і 25 листопада у Луцьку сталося 3 аварії, у яких 6 постраждалих були доставлені у приймальне відділення лікарні, з них - 3-х госпіталізували. Кажуть очевидці, що причиною аварій стала ожеледиця та слизька дорога.
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