За вихідні до лікарні потрапили 32 лучан з переломами

У вихідні дні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 85 пацієнтів, з них госпіталізовано – 64.Про це інформує на своїй сторінці у facebook "Луцька міська клінічна лікарня".А у травмпункт звернулося 124 травмованих, з них – 32 з переломами, 8 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння. Один пацієнт був доставлений з укусами тварини.Так, 24 і 25 листопада у Луцьку сталося 3 аварії, у яких 6 постраждалих були доставлені у приймальне відділення лікарні, з них - 3-х госпіталізували. Кажуть очевидці, що причиною аварій стала ожеледиця та слизька дорога.