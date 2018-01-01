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На Волині для дітей-сиріт куплять 12 квартир

На Волині для дітей-сиріт куплять 12 квартир
На Волині у 2018 році за рахунок державних коштів придбають житло для 17 дітей-сиріт.

Так, минулоріч Волинська область отримала більше 3,3 млн грн. Натомість, у 2018 році обсяг державної субвенції становить 6,9 млн грн, - інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

Зокрема, як повідомляє начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Алла Онищук, частину цих коштів, а саме 1 млн 940 тис. грн наразі виділили для початку робіт із будівництва нового житла для дитячого будинку сімейного типу в місті Рожище.

Так, розподілили решту субвенції з державного бюджету для забезпечення житлом дітей-сиріт. Отож, цьогоріч планують придбати 12 квартир для 17 осіб з числа дітей-сиріт.

До слова, у 2017 році за кошти субвенції придбано 1 будинок та 7 квартир для 11 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Поруч із тим, з 2012 року на Волині діє обласна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Її реалізують на умовах співфінансування видатків з обласного, міських, районних, сільських, селищних бюджетів.

Усього за час дії Програми у 2012-2016 роках освоєно кошти у сумі 16 млн 156 тис. грн, з них – 7 млн 357 тис. грн – кошти обласного бюджету. Як результат, придбано соціальне житло для 150 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Разом із тим, проведено ремонтні роботи у житлі, яке належить на праві власності 182 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа.

Відтак, у 2017 році для цих цілей освоєно більше 7 млн грн, з них – 3,8 млн грн – кошти обласного бюджету. За ці кошти придбано 19 соціальних квартир та будинків. Всього минулого року забезпечено соціальним житлом 36 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Проведено ремонтні роботи у житлі, яке належить на праві власності, 21 дитині та особі цієї категорії.

Варто зазначити, що житло, яке купують за кошти програми – соціальне. Воно перебуває на балансі сільських, селищних та міських рад і надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа виключно в користування, на підставі договору найму.

На 2018 рік розпорядженням голови облдержадміністрації для виконання заходів Програми розподілено між місцевими бюджетами кошти у сумі 2 млн 790 тис. грн, відповідно до асигнувань, затверджених у місцевих бюджетах. Наразі придбано житло для 8 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, заплановано до кінця року придбання житла ще для 4 осіб. Окрім того, проводяться ремонтні роботи у житлових приміщеннях, які належать на праві власності, 18 дітям та особам з цієї категорії.


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Теги: сироти, житло, Волинь
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