У місті на Волині побили двох чоловіків
Сьогодні, 14:15
У Володимир-Волинському побили двох місцевих жителів.
Про це пише Володимир Медіа.
26 листопада до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло два повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень.
Звернувся 33-річний володимирчанин Юрій, котрого близько 9-ої ранку побив візуально знайомий чоловік. Як виявилося, удари йому наніс 36-річний житель Володимира-Волинського Вадим.
Друга заява надійшла від 63-річного жителя міста Ярослава, котрого напередодні близько 22 години побили. Перебуваючи у дворі одного із будинків на вулиці Луцькій, невідомий йому чоловік без попередження наніс удар в обличчя.
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Про це пише Володимир Медіа.
26 листопада до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло два повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень.
Звернувся 33-річний володимирчанин Юрій, котрого близько 9-ої ранку побив візуально знайомий чоловік. Як виявилося, удари йому наніс 36-річний житель Володимира-Волинського Вадим.
Друга заява надійшла від 63-річного жителя міста Ярослава, котрого напередодні близько 22 години побили. Перебуваючи у дворі одного із будинків на вулиці Луцькій, невідомий йому чоловік без попередження наніс удар в обличчя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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