У місті на Волині побили двох чоловіків





Про це пише



26 листопада до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло два повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень.



Звернувся 33-річний володимирчанин Юрій, котрого близько 9-ої ранку побив візуально знайомий чоловік. Як виявилося, удари йому наніс 36-річний житель Володимира-Волинського Вадим.



Друга заява надійшла від 63-річного жителя міста Ярослава, котрого напередодні близько 22 години побили. Перебуваючи у дворі одного із будинків на вулиці Луцькій, невідомий йому чоловік без попередження наніс удар в обличчя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському побили двох місцевих жителів.Про це пише Володимир Медіа 26 листопада до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло два повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень.Звернувся 33-річний володимирчанин, котрого близько 9-ої ранку побив візуально знайомий чоловік. Як виявилося, удари йому наніс 36-річний житель Володимира-ВолинськогоДруга заява надійшла від 63-річного жителя міста, котрого напередодні близько 22 години побили. Перебуваючи у дворі одного із будинків на вулиці Луцькій, невідомий йому чоловік без попередження наніс удар в обличчя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію