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У місті на Волині побили двох чоловіків

У місті на Волині побили двох чоловіків
У Володимир-Волинському побили двох місцевих жителів.

Про це пише Володимир Медіа.

26 листопада до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло два повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень.

Звернувся 33-річний володимирчанин Юрій, котрого близько 9-ої ранку побив візуально знайомий чоловік. Як виявилося, удари йому наніс 36-річний житель Володимира-Волинського Вадим.

Друга заява надійшла від 63-річного жителя міста Ярослава, котрого напередодні близько 22 години побили. Перебуваючи у дворі одного із будинків на вулиці Луцькій, невідомий йому чоловік без попередження наніс удар в обличчя.

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Теги: побиття, Волинь, Володимир-Волинський, поліція
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