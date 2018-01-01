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У Луцьку виступить мультиінструменталіст зі Львова

У Луцьку виступить мультиінструменталіст зі Львова
1 грудня у Луцьку відбудеться концерт львівського музиканта-мультиінструменталіста, сонграйтера та саунд-продюсера Макса Пташника.

Концерт відбудеться у Пивному клубі «Оболонь» («Кораблик») о 21:00.

Виступ стане першим в дебютному всеукраїнському турі #хочубутикраще. Назва туру однойменна другому синглу з майбутнього альбому, реліз якого запланований на 29 листопада.

«#хочубутикраще — це продовження відвертої, але конструктивної розмови, в першу чергу, з самим собою, яку я почав у попередній композиції — «Прокидайся».

Це роздуми про мої власні нові цілі, виклики та прагнення; спроба апдейтнути свої стосунки з людьми та оточуючим світом. Цей тур для мене буде особливим не лише тому що він перший в моїй кар’єрі, а і тому що в ході поїздки я маю на меті познайомитись і поспілкуватись з багатьма різними талановитими та креативними людьми, які в своєму буденному житті намагаються втілювати цікаві та корисні ініціативи.

Найцікавіші фрагменти розмов я фіксуватиму в мультиформатний блог і публікуватиму в своєму інстаграмі та на ресурсах нашого інформаційного партнера "Територія"» — коментує Макс Пташник.

Нова програма, що презентуватиметься під час туру, — це атмосферні мінімалістичні версії пісень з двох попередніх міні-альбомів «обіцянка кінця самотності», «буденна пересічна драма» та композицій що увійдуть до майбутнього альбому. Атмосфера концертів буде затишною камерною та невимушеною.

Зазначають, що проект Макс Пташник був заснований у 2017 році в США. За рік існування гурт встиг виступити на фестивалях «Файне місто», «Бандерштат», «ZaxidFest» та інших. Артист взяв участь у телешоу «Хіт-конвеєр» та «Рок-гараж».

Трек «Воля» на слова Юрія Іздрика ввійшов у топ100 пісень українською мовою за версією Karabas Live та в топ-50 пісень 2017 року за версією LiRoom.

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Теги: концерт, Луцьк
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