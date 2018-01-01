Зібрав речі, щоб їхати додому: сестра загиблого на Сході лучанина розповіла про брата





Народився Віктор у селі Велика Глуша, звідки родом його мама Надія Іванівна. Однак у 1986 році разом зі своєю сім’єю виїхав до Луцька, тож у третій клас уже пішов до міської школи №9. Після її закінчення продовжив навчання у Вищому професійному училищі №6, - пише газета



Строкову військову службу проходив з 1996 по 1998 роки. Отримав звання «Молодший сержант».



Його батько, котрий сам родом із Малої Глуші, трагічно загинув п’ятнадцять років тому. Наразі ж у цьому селі проживають рідний дядько Віктора із сім’єю, а от у Великій Глуші родини не лишилося. Його рідної бабусі вже давно не стало, тож на свою малу батьківщину Віктор і не навідувався.



У телефонній розмові старша рідна сестра загиблого військовослужбовця Наталія розповіла, що Віктор проводив підготовчі курси для військових у Десні:



«У жовтні він уже сам поїхав на передову. Телефонував рідко і практично нічого не розповідав. Однак на свій день народження (25 листопада), коли йому мав виповнитися 41 рік, він повинен був повернутися додому. Уже й речі були зібрані. Віктор мені казав телефоном: «Мала (завжди називав мене так через те, що я нижча ростом за нього), мій день народження разом святкуватимемо…» Але не судилося… 25 листопада він уже не виходив з нами на зв’язок, а згодом почули страшну звістку про те, що його не стало…»



Сестра крізь сльози розповіла, що він казав: «Треба, щоб хтось захищав державу. У мене немає ні своєї сім’ї, ні дітей. Тож комусь треба підтримувати тих хлопців, які там завжди стоять, треба їх змінювати».



Також зі слів сестри нам стало відомо, що по життю Віктор був веселим, людиною-організатором, завжди мав свою думку і відстоював її.



Страшна ніч стала для Віктора Лахая фатальною. Їхній опорний пункт у селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області потрапив під обстріли. Віктор отримав поранення, не сумісні з життям.



Поховають військовослужбовця у середу, 28 листопада, на Алеї почесних поховань у Гаразджі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 листопада Волинь знову втратила свого воїна-захисника , військовослужбовця 14-ої ОМБР. Це – уродженець Любешівського району 41-річний Віктор Лахай. Тепер його ім’я числиться у списку загиблих Героїв.Народився Віктор у селі Велика Глуша, звідки родом його мама. Однак у 1986 році разом зі своєю сім’єю виїхав до Луцька, тож у третій клас уже пішов до міської школи №9. Після її закінчення продовжив навчання у Вищому професійному училищі №6, - пише газета Нове життя Строкову військову службу проходив з 1996 по 1998 роки. Отримав звання «Молодший сержант».Його батько, котрий сам родом із Малої Глуші, трагічно загинув п’ятнадцять років тому. Наразі ж у цьому селі проживають рідний дядько Віктора із сім’єю, а от у Великій Глуші родини не лишилося. Його рідної бабусі вже давно не стало, тож на свою малу батьківщину Віктор і не навідувався.У телефонній розмові старша рідна сестра загиблого військовослужбовцярозповіла, що Віктор проводив підготовчі курси для військових у Десні:«У жовтні він уже сам поїхав на передову. Телефонував рідко і практично нічого не розповідав. Однак на свій день народження (25 листопада), коли йому мав виповнитися 41 рік, він повинен був повернутися додому. Уже й речі були зібрані. Віктор мені казав телефоном: «Мала (завжди називав мене так через те, що я нижча ростом за нього), мій день народження разом святкуватимемо…» Але не судилося… 25 листопада він уже не виходив з нами на зв’язок, а згодом почули страшну звістку про те, що його не стало…»Сестра крізь сльози розповіла, що він казав: «Треба, щоб хтось захищав державу. У мене немає ні своєї сім’ї, ні дітей. Тож комусь треба підтримувати тих хлопців, які там завжди стоять, треба їх змінювати».Також зі слів сестри нам стало відомо, що по життю Віктор був веселим, людиною-організатором, завжди мав свою думку і відстоював її.Страшна ніч стала для Віктора Лахая фатальною. Їхній опорний пункт у селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області потрапив під обстріли. Віктор отримав поранення, не сумісні з життям.Поховають військовослужбовця у середу, 28 листопада, на Алеї почесних поховань у Гаразджі.

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