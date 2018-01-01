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Повідомили, коли поховають загиблого Героя з Луцька

Повідомили, коли поховають загиблого Героя з Луцька
На Сході України загинув волинянин Віктор Лахай. Його поховання відбудеться 28 листопада у селі Гаразджа.

Про це повідомили у прес-службі Луцької міської ради.

Нагадаємо, чоловік загинув вночі 26 листопада в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.

28 листопада о 10:00 у верхньому храмі Свято-Троїцького
кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, а о 10:45 – громадянська панахида на Театральному майдані.

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Згодом відбудеться піша хода від Театрального майдану до Гімназії № 4 імені Модеста Левицького.

Поховають Віктора Лахая на міському кладовищі у селі Гаразджа.

У зв'язку із прощанням із військовослужбовцем, у Луцьку оголосили 28 листопада Днем жалоби.

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Теги: Герой, смерть, Луцьк, поховання, Віктор Лахай
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