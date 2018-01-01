Повідомили, коли поховають загиблого Героя з Луцька
Сьогодні, 15:16
На Сході України загинув волинянин Віктор Лахай. Його поховання відбудеться 28 листопада у селі Гаразджа.
Про це повідомили у прес-службі Луцької міської ради.
Нагадаємо, чоловік загинув вночі 26 листопада в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.
28 листопада о 10:00 у верхньому храмі Свято-Троїцького
кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, а о 10:45 – громадянська панахида на Театральному майдані.
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Згодом відбудеться піша хода від Театрального майдану до Гімназії № 4 імені Модеста Левицького.
Поховають Віктора Лахая на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У зв'язку із прощанням із військовослужбовцем, у Луцьку оголосили 28 листопада Днем жалоби.
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Про це повідомили у прес-службі Луцької міської ради.
Нагадаємо, чоловік загинув вночі 26 листопада в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.
28 листопада о 10:00 у верхньому храмі Свято-Троїцького
кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, а о 10:45 – громадянська панахида на Театральному майдані.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розповіли про обставини загибелі лучанина на Сході
Згодом відбудеться піша хода від Театрального майдану до Гімназії № 4 імені Модеста Левицького.
Поховають Віктора Лахая на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У зв'язку із прощанням із військовослужбовцем, у Луцьку оголосили 28 листопада Днем жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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