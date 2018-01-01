вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вісім юних геніїв Волині отримають стипендію Президента

Вісім юних геніїв Волині отримають стипендію Президента
Вісім юних науковців Волині будуть отримувати стипендію Президента України.

У листопаді призначили стипендії Президента України переможцям IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017/2018 навчального року, - повідомили у МАН.

Стипендії Президента України щорічно отримують 270 найталановитіших учнів держави, які у фінальних етапах олімпіад та конкурсу-захисту здобули найкращі результати.

У 2018-2019 н.р. стипендію Президента України отримають вісім юних волинян.

Серед них - переможці Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 2018 році, слухачі Волинського відділення МАН України:

Кудісова Ольга, учениця 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» (секція української мови);

Яновець Діана, учениця 11 класу комунального закладу «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки» Волинської області (секція англійської мови);

Павліха Віктор, учень 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція економічної теорії та історії економічної думки);

Фусько Олександр, учень 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради» Волинської області (секція ветеринарії та зоотехнії);

Котюн Аліса, учениця 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція географії та ландшафтознавства);

Лисюк Анна, учениця 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція правознавства);

Самодєєнко Анастасія, учениця 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області (секція літературної творчості);

Романенко Яна, учениця 11 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» (секція зоології, ботаніки).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, освіта, перемоги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Тікають до приїзду поліції»: у будинку в центрі Луцька продовжують незаконні роботи
Сьогодні, 15:45
У кінотеатрі «Multiplex» покажуть канські шедеври*
Сьогодні, 15:28
Вісім юних геніїв Волині отримають стипендію Президента
Сьогодні, 15:23
Повідомили, коли поховають загиблого Героя з Луцька
Сьогодні, 15:16
Зібрав речі, щоб їхати додому: сестра загиблого на Сході лучанина розповіла про брата
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
Рішення про платне навчання у Луцьку немісцевих дітей хочуть відтермінувати Рішення про платне навчання у Луцьку немісцевих дітей хочуть відтермінувати
26 листопад, 13:45
У Луцьку навчання дітей із приміських громад може стати платним У Луцьку навчання дітей із приміських громад може стати платним
22 листопад, 11:23
На Волині майже в сотні шкіл туалети – на вулиці На Волині майже в сотні шкіл туалети – на вулиці
20 листопад, 18:00
Луцька школа відгуляла ювілей. ФОТО Луцька школа відгуляла ювілей. ФОТО
16 листопад, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Криму суд арештував двох українських моряків
Сьогодні, 16:02
 0
В Україні розмитнили перший автомобіль на «євробляхах» за новими правилами
Сьогодні, 15:46
 0
«Тікають до приїзду поліції»: у будинку в центрі Луцька продовжують незаконні роботи
Сьогодні, 15:45
 0
У кінотеатрі «Multiplex» покажуть канські шедеври*
Сьогодні, 15:28
 0
Вісім юних геніїв Волині отримають стипендію Президента
Сьогодні, 15:23
 0
Медіа
відео
1/8