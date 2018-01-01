Вісім юних геніїв Волині отримають стипендію Президента
Сьогодні, 15:23
Вісім юних науковців Волині будуть отримувати стипендію Президента України.
У листопаді призначили стипендії Президента України переможцям IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017/2018 навчального року, - повідомили у МАН.
Стипендії Президента України щорічно отримують 270 найталановитіших учнів держави, які у фінальних етапах олімпіад та конкурсу-захисту здобули найкращі результати.
У 2018-2019 н.р. стипендію Президента України отримають вісім юних волинян.
Серед них - переможці Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 2018 році, слухачі Волинського відділення МАН України:
Кудісова Ольга, учениця 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» (секція української мови);
Яновець Діана, учениця 11 класу комунального закладу «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки» Волинської області (секція англійської мови);
Павліха Віктор, учень 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція економічної теорії та історії економічної думки);
Фусько Олександр, учень 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради» Волинської області (секція ветеринарії та зоотехнії);
Котюн Аліса, учениця 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція географії та ландшафтознавства);
Лисюк Анна, учениця 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція правознавства);
Самодєєнко Анастасія, учениця 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області (секція літературної творчості);
Романенко Яна, учениця 11 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» (секція зоології, ботаніки).
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У листопаді призначили стипендії Президента України переможцям IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017/2018 навчального року, - повідомили у МАН.
Стипендії Президента України щорічно отримують 270 найталановитіших учнів держави, які у фінальних етапах олімпіад та конкурсу-захисту здобули найкращі результати.
У 2018-2019 н.р. стипендію Президента України отримають вісім юних волинян.
Серед них - переможці Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 2018 році, слухачі Волинського відділення МАН України:
Кудісова Ольга, учениця 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» (секція української мови);
Яновець Діана, учениця 11 класу комунального закладу «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки» Волинської області (секція англійської мови);
Павліха Віктор, учень 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція економічної теорії та історії економічної думки);
Фусько Олександр, учень 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради» Волинської області (секція ветеринарії та зоотехнії);
Котюн Аліса, учениця 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція географії та ландшафтознавства);
Лисюк Анна, учениця 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція правознавства);
Самодєєнко Анастасія, учениця 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області (секція літературної творчості);
Романенко Яна, учениця 11 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» (секція зоології, ботаніки).
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