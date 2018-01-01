Вісім юних геніїв Волині отримають стипендію Президента





У листопаді призначили стипендії Президента України переможцям IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017/2018 навчального року, - повідомили у МАН.



Стипендії Президента України щорічно отримують 270 найталановитіших учнів держави, які у фінальних етапах олімпіад та конкурсу-захисту здобули найкращі результати.



У 2018-2019 н.р. стипендію Президента України отримають вісім юних волинян.



Серед них - переможці Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 2018 році, слухачі Волинського відділення МАН України:



Кудісова Ольга, учениця 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» (секція української мови);



Яновець Діана, учениця 11 класу комунального закладу «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки» Волинської області (секція англійської мови);



Павліха Віктор, учень 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція економічної теорії та історії економічної думки);



Фусько Олександр, учень 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради» Волинської області (секція ветеринарії та зоотехнії);



Котюн Аліса, учениця 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція географії та ландшафтознавства);



Лисюк Анна, учениця 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція правознавства);



Самодєєнко Анастасія, учениця 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області (секція літературної творчості);



Романенко Яна, учениця 11 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» (секція зоології, ботаніки).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вісім юних науковців Волині будуть отримувати стипендію Президента України.У листопаді призначили стипендії Президента України переможцям IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017/2018 навчального року, - повідомили у МАН.Стипендії Президента України щорічно отримують 270 найталановитіших учнів держави, які у фінальних етапах олімпіад та конкурсу-захисту здобули найкращі результати.У 2018-2019 н.р. стипендію Президента України отримають вісім юних волинян.Серед них - переможці Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 2018 році, слухачі Волинського відділення МАН України:, учениця 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» (секція української мови);, учениця 11 класу комунального закладу «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки» Волинської області (секція англійської мови);, учень 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція економічної теорії та історії економічної думки);, учень 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради» Волинської області (секція ветеринарії та зоотехнії);, учениця 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція географії та ландшафтознавства);, учениця 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області (секція правознавства);, учениця 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області (секція літературної творчості);, учениця 11 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» (секція зоології, ботаніки).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію