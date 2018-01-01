У кінотеатрі «Multiplex» покажуть канські шедеври*

У Луцьку 12 грудня відбудеться традиційний показ найкращих роликів Міжнародного фестивалю креативу Cannes Lions.Організаторами показу виступають офіційне представництво Cannes Lions в Україні та мережа кінотеатрів Multiplex.Майже три години захоплюючих історій, весь спектр емоцій і відчуттів, які дарують нам всесвітньо відомі бренди. Виявляється за тюбиком зубної пасти або парою кросівок стоїть цілий світ переживань, гумору, сліз, тривог і надій, а іноді і справжній катарсис. Але для того, щоб донести цей спектр емоцій до кожного з нас, потрібно мати справжній талант і майстерність. І у тих, хто створив ці хвилинні шедеври, є і те, і інше.Канський Лев даром не дістається. Це ознака найвищого професіоналізму та креативності, що виходить за рамки стандартів і стереотипів. Кожен з вас може переконатися в цьому особисто і зіставити свій рівень сприйняття з рівнем меседжу, спрямованого нам великими брендами і великими креаторами сучасності.«Не буду приховувати, ми горді і по-справжньому щасливі тим, що нам дано ексклюзивне право і надана можливість ознайомити всіх творчо мислячих і креативно діючих українців з останніми досягненнями світової креативної думки, які пройшли найсуворіше тестування в Каннах», - каже офіційний представник Cannes Lions в Україні Костянтин Кузнєцов.На сайті Multiplex можна замовити квитки онлайн.Посилання на квитки: http://bit.ly/2r37p5IШедеври Cannes Lions – це не про рекламу, це про мистецтво. Шедеври, які інші від вас приховували.Представництво Cannes Lions в Україні з 2006 року працює над популяризацією новітніх досягнень і найбільш значущих робіт в області креативних індустрій, а також допомагає українським компаніям гідно представитися на міжнародній сцені в рамках фестивалю креативності Cannes Lions.Cannes Lions - головна подія і найбільш престижна нагорода сегмента креативних індустрій. Саме на цьому міжнародному фестивалі відзначаються проривні, нестандартні ідеї, підходи і технології, які задають тенденції в розвитку культури, бізнесу і суспільства. Нагорода фестивалю - «Оскар» в світі креативних індустрій. Фестиваль проходить з 1954 року і протягом 65 років саме тут збираються успішні бренди і найбільш креативні люди, щоб познайомитися, поділитися знаннями і продемонструвати силу і ефективність креативного підходу у всіх сферах діяльності.