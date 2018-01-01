В Україні розмитнили перший автомобіль на «євробляхах» за новими правилами
Сьогодні, 15:46
Чернівецька митниця ДФС оформила перший транспортний засіб на «єврономерах» за новими пільговими умовами.
Про це інформує прес-служба Державної фіскальної служби України.
Громадянин України розмитнив свій легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією, сплативши до державного бюджету понад 49,3 тис грн. Таким чином мито (10%) склало 4,6 тис грн, акцизний податок (пільгова ставка із застосуванням коефіцієнта 0,5) – 28,765 тис грн та ПДВ (20%) – 15,957 тис грн.
Слід зазначити, що до 25 листопада, коли вступив в силу закон, що передбачає нові правила ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією, імпорт цієї автівки був неможливим через заборону до митного оформлення автомобілів старше 8 років.
Зазначають, що протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності закону базова ставка акцизного податку розраховується з 50%-ою знижкою, крім електромобілів, із застосуванням коефіцієнтів в залежності від об’єму двигуна та віку ТЗ. Таким чином через три місяці митне оформлення даної Renault Laguna вартувало б резиденту 83,8 тис грн. Таким чином економія склала 34,5 тис грн.
Крім того, митне оформлення здійснюється за умови добровільної сплати до державного бюджету коштів у сумі, що дорівнює 8500 грн (500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) у разі, якщо цей транспортний засіб знаходиться на території України з порушенням вимог Митного кодексу України. Ці гроші сплачує фізична особа, яка є власником такого транспортного засобу або особа, уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засіб для вільного обігу на митній території України.
При ввезенні для постійного користування транспортних засобів, що були в користуванні, підтвердження відповідності екологічним нормам ЄВРО 5 не вимагається.
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Про це інформує прес-служба Державної фіскальної служби України.
Громадянин України розмитнив свій легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією, сплативши до державного бюджету понад 49,3 тис грн. Таким чином мито (10%) склало 4,6 тис грн, акцизний податок (пільгова ставка із застосуванням коефіцієнта 0,5) – 28,765 тис грн та ПДВ (20%) – 15,957 тис грн.
Слід зазначити, що до 25 листопада, коли вступив в силу закон, що передбачає нові правила ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією, імпорт цієї автівки був неможливим через заборону до митного оформлення автомобілів старше 8 років.
Зазначають, що протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності закону базова ставка акцизного податку розраховується з 50%-ою знижкою, крім електромобілів, із застосуванням коефіцієнтів в залежності від об’єму двигуна та віку ТЗ. Таким чином через три місяці митне оформлення даної Renault Laguna вартувало б резиденту 83,8 тис грн. Таким чином економія склала 34,5 тис грн.
Крім того, митне оформлення здійснюється за умови добровільної сплати до державного бюджету коштів у сумі, що дорівнює 8500 грн (500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) у разі, якщо цей транспортний засіб знаходиться на території України з порушенням вимог Митного кодексу України. Ці гроші сплачує фізична особа, яка є власником такого транспортного засобу або особа, уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засіб для вільного обігу на митній території України.
При ввезенні для постійного користування транспортних засобів, що були в користуванні, підтвердження відповідності екологічним нормам ЄВРО 5 не вимагається.
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Коментарі 1
Зате в нас на кордонах ніхто не знає шо робити. В кого не питаю процедуру, ніхто не знає.
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