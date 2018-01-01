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У Рожищі хочуть підняти вартість водопостачання

У Рожищі хочуть підняти вартість водопостачання
Рожищанам планують підняти оплату за водопостачання.

Про це пише газета Район.Рожище з посиланням на газету «Рожищанин».

У разі затвердження, 30 листопада, членами виконкому тарифів, нові «ціни» вступлять в дію з 15 грудня.

«Враховуючи звернення підприємства Житлово-комунального господарства та керуючись статтею 28 Закону України про «Місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постановую Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року №869, рішенням постійної комісії міської ради з питання планування, бюджету та фінансів, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку з метою забезпечення безперебійного та ефективного функціонування системи водопостачання та водовідведення міста на виконком міської ради виносяться скориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних установ та організацій, та інших споживачів, що надаються Підприємством житлово-комунального господарства. У разі затвердження, 30 листопада, членами виконкому нових тарифів, нові вступлять у дію з 15 грудня», – йдеться у повідомленні.

У Рожищі хочуть підняти вартість водопостачання

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Теги: вода, Рожище
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