Повідомили, у якому волинському місті найбільший показник ВІЛ-інфікованих

Найвища поширеність ВІЛ у Волинській області спостерігається у Нововолинську.Про це повідомили під час прес-конференції з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у вівторок, 27 листопада.Як розповіла головний лікар обласного центру по профілактиці боротьби зі СНІД, поширеність ВІЛ у Волинській області у 1,6 рази нижчий за середньоукраїнський показник.Загалом в області проживає 2512 осіб, у яких виявили ВІЛ-інфекцію. За 9 місяців на Волині показник захворюваності на СНІД становить 8,98 на 100 тисяч населення (93 особи). Найвищий показник хворих на ВІЛ-інфекцію виявлено у місті Нововолинськ — 31,69 на 100 тисяч населення. У Володимир-Волинському районі цей показник становить — 29,66 на 100 тисяч населення, у Маневицькому — 23,91 на 100 тисяч населення. У місті Луцьку — 32,43 на 100 тисяч населення.Загалом за 9 місяців 2018 року у Волинській області померло від СНІДу 63 особи (6,06 на 100 тисяч населення).Окрім того, лікар наголошує, що у групі ризику є все сексуально активне населення від 18 до 50 років, адже в останні роки інфікування через статеві контакти зросло до 70%. Натомість спостерігають суттєве зниження інфікованості у споживачів ін'єкційних наркотиків, наразі вони становлять до 20% серед усіх інфікованих.Лікарі наголошують на тому, аби волиняни захищали себе від можливого інфікування, користувалися засобами контрацепції, а за найменшої підозри перевіряли наявність вірусу. У закладах охорони здоров'я у кабінеті “Довіра” проводять безкоштовне консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, за бажанням пацієнта — анонімно.