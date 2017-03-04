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У Володимирі після протестів «євробляхарів» – купи сміття. ФОТО

У Володимирі після протестів «євробляхарів» – купи сміття. ФОТО
У вівторок 27-го листопада митний пункт пропуску “Устилуг” запрацював в звичному режимі. Мітинги завершилися як біля самого пункту, так і в місті Устилузі так і поблизу Володимира-Волинського.

Устилужани першими розпочали скаржитися, що мітингарі залишили по собі багато сміття та не прибрали. Не оминула ця проблема місто Володимир-Волинський, - пише Буг.

Хоча мітинг у місті Володимирі-Волинському тривав лише кілька годин, тут теж спалили чимало шин, а ще більше залишили. Перший перехід, який “заблокували” люди став по вулиці Устилузькій, поблизу “Золотої легенди”. Тут шини склали на зупинці громадського транспорту і покинули їх.

Перекривали дорогу на Устилуг ще поблизу озера Лісного. Станом на 10-ту годину 27-го листопада тут догорає частина шин. Також залишили пакети сміття, а неподалік самого пішохідного переходу лежать гілки дерев.
У Володимирі після протестів «євробляхарів» – купи сміття. ФОТО
У Володимирі після протестів «євробляхарів» – купи сміття. ФОТО
У Володимирі після протестів «євробляхарів» – купи сміття. ФОТО
У Володимирі після протестів «євробляхарів» – купи сміття. ФОТО
У Володимирі після протестів «євробляхарів» – купи сміття. ФОТО

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Теги: сміття, Володимир
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