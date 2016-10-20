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На Рівненщині скажений кіт покусав двох людей

На Рівненщині скажений кіт покусав двох людей
У Здолбунівському районі на Рівненщині, 26 листопада, зареєстрували випадок сказу кота.

Так, у Здолбунівську районну державну лікарню ветеринарної медицини житель с. Копиткове доставив труп безпритульного кота, - пише Рівне вечірнє.

Спеціалісти, які прибули на місце події, з'ясували, що кіт вкусив чоловіка та його сусідку, яка намагалася зловити тварину.

На прохання селян місцевий мисливець застрілив даного кота. Згодом спеціалісти лабораторії Держпродспоживслужби встановили захворювання кота на сказ. Труп тварини спалили.


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Теги: сказ, Рівненщина
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