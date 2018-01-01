Відбувся штрафом: у Луцьку судили водія, який збив двох дівчат на переході





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 листопада, - пишуть



Під час судового засідання вдалося встановити, що 6 червня 2018 року обвинувачений, керуючи автомобілем «Mercedes - Benz E 270 CDI», рухався проспектом Василя Мойсея в напрямку вулиці Стрілецької зі швидкістю 50-52,4 кілометри на годину в крайній лівій смузі.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Mercedes збив двох дівчат на переході: у поліції розповіли подробиці



Коли водій Мерседеса під’їжджав до нерегульованого пішоходу, то перед ним рухався тролейбус в крайній правій смузі руху попереду в попутному напрямку.



Водій тролейбуса зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом, натомість обвинувачений відволікся від спостереження дорожньої обстановки, адже його засліпило сонячне проміння, та, не встигши загальмувати, допустив наїзд на двох дівчат, які здійснювали перехід проїжджої частини дороги нерегульованим пішохідним переходом.



Внаслідок ДТП обидві потерпілі отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, однак жодних претензій до обвинуваченого вони не мали.



Своєю чергою, водій Мерседеса повністю визнав свою вину та не оспорював фактичних обставин злочину.



Отож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 250 неоподаткованих мінімумів громадян, що становить 4 тисячі 250 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій автомобіля Mercedes – Benz, який на пішохідному переході біля стадіону «Авангард» у Луцьку збив двох дівчат, відбувся штрафом у розмірі 4 тисячі 250 гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 листопада, - пишуть Волинські новини Під час судового засідання вдалося встановити, що 6 червня 2018 року обвинувачений, керуючи автомобілем «Mercedes - Benz E 270 CDI», рухався проспектом Василя Мойсея в напрямку вулиці Стрілецької зі швидкістю 50-52,4 кілометри на годину в крайній лівій смузі.Коли водій Мерседеса під’їжджав до нерегульованого пішоходу, то перед ним рухався тролейбус в крайній правій смузі руху попереду в попутному напрямку.Водій тролейбуса зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом, натомість обвинувачений відволікся від спостереження дорожньої обстановки, адже його засліпило сонячне проміння, та, не встигши загальмувати, допустив наїзд на двох дівчат, які здійснювали перехід проїжджої частини дороги нерегульованим пішохідним переходом.Внаслідок ДТП обидві потерпілі отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, однак жодних претензій до обвинуваченого вони не мали.Своєю чергою, водій Мерседеса повністю визнав свою вину та не оспорював фактичних обставин злочину.Отож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 250 неоподаткованих мінімумів громадян, що становить 4 тисячі 250 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію