У селі на Волині діти влаштували благодійний ярмарок заради порятунку онкохворих

Полінки Пономарьової та Андрійка Нестерука.



Того дня кожен учень ніс до школи приготовлену власноруч або ж із мамами, сестрами, бабусями випічку, - пише газета



Тож столи просто гнулися від різних смаколиків. Кожен клас презентував свою продукцію та виставляв її на продаж. Купували солодощі не лише діти та вчителі, а й батьки, котрі теж завітали до ліцею.



Всі отримані кошти, а це, я повідомила заступник директора з виховної роботи Людмила Плюсик, близько трьох з половиною тисяч гривень, діти пожертвували на хорошу справу – вони будуть перераховані для хворих Полінки та Андрійка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Деревок Любешівського району в місцевій школі 26 листопада відбувся благодійний ярмарок, кошти від якого будуть перераховані для онкохворих дітей –та Андрійка Нестерука.Того дня кожен учень ніс до школи приготовлену власноруч або ж із мамами, сестрами, бабусями випічку, - пише газета Нове життя Тож столи просто гнулися від різних смаколиків. Кожен клас презентував свою продукцію та виставляв її на продаж. Купували солодощі не лише діти та вчителі, а й батьки, котрі теж завітали до ліцею.Всі отримані кошти, а це, я повідомила заступник директора з виховної роботи, близько трьох з половиною тисяч гривень, діти пожертвували на хорошу справу – вони будуть перераховані для хворих Полінки та Андрійка.

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