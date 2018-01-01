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У селі на Волині діти влаштували благодійний ярмарок заради порятунку онкохворих

У селі на Волині діти влаштували благодійний ярмарок заради порятунку онкохворих
У селі Деревок Любешівського району в місцевій школі 26 листопада відбувся благодійний ярмарок, кошти від якого будуть перераховані для онкохворих дітей – Полінки Пономарьової та Андрійка Нестерука.

Того дня кожен учень ніс до школи приготовлену власноруч або ж із мамами, сестрами, бабусями випічку, - пише газета Нове життя.

Тож столи просто гнулися від різних смаколиків. Кожен клас презентував свою продукцію та виставляв її на продаж. Купували солодощі не лише діти та вчителі, а й батьки, котрі теж завітали до ліцею.

Всі отримані кошти, а це, я повідомила заступник директора з виховної роботи Людмила Плюсик, близько трьох з половиною тисяч гривень, діти пожертвували на хорошу справу – вони будуть перераховані для хворих Полінки та Андрійка.


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Теги: діти, Волинь
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