Горохівські депутати закликали церковників УПЦ МП підтримати Томос





Про це йдеться у рішенні Горохівської райради, яке підтримали на черговій сесії 27 листопада, - повідомляє



Звернення направлять Керуючому Волинською єпархією Української православної церкви владиці Нафанаїлу.



Далі текст звернення подаємо без змін та доповнень:



Звернення депутатів Горохівської районної ради сьомого скликання до Керуючого Волинською єпархією Української православної церкви щодо участі в об’єднавчому соборі Православної Церкви в Україні



Ми, народні обранці Горохівської районної ради, щиросердечно просимо Вас, Владико Нафанаїле, долучитись до створення Єдиної помісної української православної церкви та взяти участь у майбутньому Всеукраїнському об’єднавчому Соборі.



Враховуючи багатолітні прагнення українського народу мати єдність віри, нації, держави закликаємо Вас відкинути всі непорозуміння, мужньо прийняти відповідальне та історичне рішення якнайшвидшого об’єднання українського православ'я в єдину Помісну Православну Церкву.



Повернімо народу його могутній і нескорений дух. «Укріпіть руки, що ослабли, і коліна, які дрижать. Скажіть боязливим душею: будьте тверді, не бійтесь, ось Бог наш, Він прийде і спасе вас» (Іс. 35: 3-4).



Українці сьогодні здобувають Незалежність своєї Держави, виборюючи її кров’ю, - станьмо, і ми разом, пліч-о-пліч, в боротьбі за Незалежність і єдність нашого Православ’я.



Створення автокефальної Православної Церкви в Україні зміцнить єдність українського суспільства, сприятиме миру, свободі та процвітанню Української держави.



Сподіваємось і віримо, що Ви мудрий і справедливий Владико, не відмовите у благословенні і довгоочікуваному благодіянні створити Помісну Православну Церкву в Україні.





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