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Горохівські депутати закликали церковників УПЦ МП підтримати Томос

Горохівські депутати закликали церковників УПЦ МП підтримати Томос
Депутати Горохівської райради звернулися до очільника Волинської єпархії УПЦ МП щодо участі в об’єднавчому соборі Православної Церкви в Україні.

Про це йдеться у рішенні Горохівської райради, яке підтримали на черговій сесії 27 листопада, - повідомляє Район.Горохів.

Звернення направлять Керуючому Волинською єпархією Української православної церкви владиці Нафанаїлу.

Далі текст звернення подаємо без змін та доповнень:

Звернення депутатів Горохівської районної ради сьомого скликання до Керуючого Волинською єпархією Української православної церкви щодо участі в об’єднавчому соборі Православної Церкви в Україні

Ми, народні обранці Горохівської районної ради, щиросердечно просимо Вас, Владико Нафанаїле, долучитись до створення Єдиної помісної української православної церкви та взяти участь у майбутньому Всеукраїнському об’єднавчому Соборі.

Враховуючи багатолітні прагнення українського народу мати єдність віри, нації, держави закликаємо Вас відкинути всі непорозуміння, мужньо прийняти відповідальне та історичне рішення якнайшвидшого об’єднання українського православ'я в єдину Помісну Православну Церкву.

Повернімо народу його могутній і нескорений дух. «Укріпіть руки, що ослабли, і коліна, які дрижать. Скажіть боязливим душею: будьте тверді, не бійтесь, ось Бог наш, Він прийде і спасе вас» (Іс. 35: 3-4).

Українці сьогодні здобувають Незалежність своєї Держави, виборюючи її кров’ю, - станьмо, і ми разом, пліч-о-пліч, в боротьбі за Незалежність і єдність нашого Православ’я.

Створення автокефальної Православної Церкви в Україні зміцнить єдність українського суспільства, сприятиме миру, свободі та процвітанню Української держави.

Сподіваємось і віримо, що Ви мудрий і справедливий Владико, не відмовите у благословенні і довгоочікуваному благодіянні створити Помісну Православну Церкву в Україні.

Горохівські депутати закликали церковників УПЦ МП підтримати Томос
Горохівські депутати закликали церковників УПЦ МП підтримати Томос
Горохівські депутати закликали церковників УПЦ МП підтримати Томос
Горохівські депутати закликали церковників УПЦ МП підтримати Томос

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Теги: церква, Томос
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