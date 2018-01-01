Екс-очільника «Волинського облавтодору» підозрюють у махінаціях

Колишньому керівнику ДП "Волинський облавтодор" повідомили про підозру.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Колишньому керівнику Державного підприємства «Волинський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України).Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець, всупереч інтересам очолюваного ним підприємства, уклав із суб’єктом господарської діяльності завідомо невигідний для облавтодору договір на поставку товарів, із додатковими угодами до нього, які встановлювали штрафні санкції за порушення договірних зобов’язань у декілька разів вищі, ніж передбачено чинним законодавством.У подальшому було штучно створено підстави для нарахування штрафних санкцій в користь постачальника й згідно із судовими рішеннями державному підприємству «Волинський облавтодор» нараховано штрафні санкції на суму понад 2,6 млн. грн., що перевищує загальну суму, заборговану підприємством за поставлений товар.Тривають слідчі дії, вирішують питання про обрання екс-керівнику підприємства запобіжного заходу.