У Чорну п’ятницю українці заплатили картками на мільярд*

За підсумками традиційного дня розпродажів «Чорної п’ятниці» через мережу торгових терміналів ПриватБанку було оплачено 3,2 млн покупок на суму понад 1 млрд грн.Як повідомили в банку, обсяг оплачених картками покупок «Чорної п’ятниці» у 2018 році став рекордним показником за останні роки, перевищивши середньодобовий показник у 10 разів.Рекордним цей день став і за кількістю купівель у розстрочку – усього за добу за допомогою «Оплати частинами» та «Миттєвої розстрочки» українці купили товарів на 115 млн грн, причому більше половини цієї суми припало на вітчизняні інтернет-магазини.Другим за популярністю серед українців став «День холостяка» 11 листопада, в який обсяг покупок, оплачених картками в POS-терміналах ПриватБанку, перевищив середньодобовий показник у 5 разів і сягнув 589,5 млн грн. Також Всесвітній день шопінгу дав п’ятикратний приріст купівель у розстрочку – до 50 млн грн.Найактивніше оплачували свої покупки частинами жителі Київської, Дніпропетровської та Харківської областей.