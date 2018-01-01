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У Чорну п’ятницю українці заплатили картками на мільярд*

У Чорну п’ятницю українці заплатили картками на мільярд*
За підсумками традиційного дня розпродажів «Чорної п’ятниці» через мережу торгових терміналів ПриватБанку було оплачено 3,2 млн покупок на суму понад 1 млрд грн.

Як повідомили в банку, обсяг оплачених картками покупок «Чорної п’ятниці» у 2018 році став рекордним показником за останні роки, перевищивши середньодобовий показник у 10 разів.

Рекордним цей день став і за кількістю купівель у розстрочку – усього за добу за допомогою «Оплати частинами» та «Миттєвої розстрочки» українці купили товарів на 115 млн грн, причому більше половини цієї суми припало на вітчизняні інтернет-магазини.

Другим за популярністю серед українців став «День холостяка» 11 листопада, в який обсяг покупок, оплачених картками в POS-терміналах ПриватБанку, перевищив середньодобовий показник у 5 разів і сягнув 589,5 млн грн. Також Всесвітній день шопінгу дав п’ятикратний приріст купівель у розстрочку – до 50 млн грн.

Найактивніше оплачували свої покупки частинами жителі Київської, Дніпропетровської та Харківської областей.

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Теги: Приватбанк
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