Зірка з Луцька MONATIK очолив рейтинг найдорожчих співаків країни
Сьогодні, 18:21
Співак з Луцька MONATIK та Олег Винник, згідно з рейтингом найбільш високооплачуваних зірок 2018 року, розділили місце найдорожчого співака країни.
Як з'ясував Обозреватель, напередодні новорічних свят гонорар артистів за 50-хвилинний виступ на приватному заході становить 30 тис. євро (приблизно 953 тис. гривень).
Зауважимо, що ще минулого року Олег Винник дещо відставав від свого конкурента в цій категорії. Гонорар MONATIK'а порівняно з 2017-м не змінився, а ось секс-символ естради передумав щодо валюти, і якщо раніше співак приймав запрошення стати гостем приватного корпоративу за 30 тис. доларів, то сьогодні проведе з замовником ті ж 40-50 хвилин за 30 тис. євро.
До суми гонорару замовнику виступів потрібно забезпечити також побутові й технічні райдери — умови, необхідні для виступу та відпочинку артистів у гримерках, що також потребує кругленької суми. При цьому за декілька днів до Нового року сума гонорару може зростати.
На друге місце в списку найдорожчих співаків України 2018 року може претендувати Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) із гонораром 25 тис. євро (793 тис. гривень), на третє — не менше епатажний DZIDZIO, який відстав від Сердючки лише на 5 тис. євро і просить за приватний концерт 20 тис. (635 тис. гривень).
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Як з'ясував Обозреватель, напередодні новорічних свят гонорар артистів за 50-хвилинний виступ на приватному заході становить 30 тис. євро (приблизно 953 тис. гривень).
Зауважимо, що ще минулого року Олег Винник дещо відставав від свого конкурента в цій категорії. Гонорар MONATIK'а порівняно з 2017-м не змінився, а ось секс-символ естради передумав щодо валюти, і якщо раніше співак приймав запрошення стати гостем приватного корпоративу за 30 тис. доларів, то сьогодні проведе з замовником ті ж 40-50 хвилин за 30 тис. євро.
До суми гонорару замовнику виступів потрібно забезпечити також побутові й технічні райдери — умови, необхідні для виступу та відпочинку артистів у гримерках, що також потребує кругленької суми. При цьому за декілька днів до Нового року сума гонорару може зростати.
На друге місце в списку найдорожчих співаків України 2018 року може претендувати Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) із гонораром 25 тис. євро (793 тис. гривень), на третє — не менше епатажний DZIDZIO, який відстав від Сердючки лише на 5 тис. євро і просить за приватний концерт 20 тис. (635 тис. гривень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
хто це такий?
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