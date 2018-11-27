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Росія запроторила захоплених українських моряків за ґрати

Росія запроторила захоплених українських моряків за ґрати
Київський районний «суд» окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Про це 27 листопада повідомляє Українська правда.

Зокрема «суд» заарештував до 25 січня 2019 року члена екіпажу буксира «Яни Капу» Володимира Варемеза. Аналогічний запобіжний захід суд окупантів обрав і для Сергія Цибізова.

Цибізов на суді «провину не визнав», а заявив, що виконував накази вищого начальства. Цибізов сказав адвокату, що його не катували, проте «тиснули психологічно для дачі необхідних показань».

Також «суд» заарештував на два місяці старшого матроса з катера «Нікополь» Андрія Оприска. На 2 місяці також заарештували старшого матроса буксира «Яни Капу» Віктора Беспальченка.

Суддя Київського райсуду Сімферополя Андрій Долгополов заарештував Юрія Будзила на два місяці.

Також «суд» заарештував старшого матроса буксира «Яни Капу» Володимира Терещенка, старшого матроса «Яни Капу» Михайла Власюка і капітана-лейтенанта «Нікополя» Сергія Попова.

Пізніше російське видання ТАСС повідомило, що заарештували вже 12 українських моряків.

Так, на 2 місяці заарештували Богдана Головаша, Сергія Чулібу, Владислава Костишина та Романа Мокряка (командира катера «Бердянськ»).

Всі заарештовані 12 українських моряків перебуватимуть у Сімферопольському СІЗО.

Моряків доставили в ФСБ для вручення звинувачення за частиною 3 статті 322 КК РФ («незаконний перетин кордону РФ групою осіб за попередньою змовою») і допиту.

Максимальне покарання за цією статтею - шість років позбавлення волі.

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Теги: моряки, Росія, Україна
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