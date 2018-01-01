Поліція проти дітей: флешмоб у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку відбувся товариський футбольний матч між командами поліцейських і дітей. Захід провели в рамках всеукраїнського флешмобу, організованого Національною поліцією України.Волинські поліцейські отримали естафету від колег із Львівщині. Тепер естафету приймає Рівненщина, - повідомляє СК ГУНП в області.За команду правоохоронців виступали працівники Головного управління Нацполіції у Волинській області. Їх суперниками була команда сформована з підлітків, котрі перебувають на обліках у поліції, а також діти учасників антитерористичної операції.«Такі флешмоби мотивують підлітків, котрі колись оступилися та мали проблеми із законом, до занять спортом та ведення здорового способу життя. У результаті дружнього футбольного матчу перемогла команда підлітків міста Луцька. Але флешмоб не закінчується і ми передаємо естафету сусідній Рівненщині», – зазначила начальник сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській областіКоманді-переможниці вручили кубок, а усім учасникам матчу медалі.