Поліція проти дітей: флешмоб у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:02
У Луцьку відбувся товариський футбольний матч між командами поліцейських і дітей. Захід провели в рамках всеукраїнського флешмобу, організованого Національною поліцією України.
Волинські поліцейські отримали естафету від колег із Львівщині. Тепер естафету приймає Рівненщина, - повідомляє СК ГУНП в області.
За команду правоохоронців виступали працівники Головного управління Нацполіції у Волинській області. Їх суперниками була команда сформована з підлітків, котрі перебувають на обліках у поліції, а також діти учасників антитерористичної операції.
«Такі флешмоби мотивують підлітків, котрі колись оступилися та мали проблеми із законом, до занять спортом та ведення здорового способу життя. У результаті дружнього футбольного матчу перемогла команда підлітків міста Луцька. Але флешмоб не закінчується і ми передаємо естафету сусідній Рівненщині», – зазначила начальник сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.
Команді-переможниці вручили кубок, а усім учасникам матчу медалі.
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Волинські поліцейські отримали естафету від колег із Львівщині. Тепер естафету приймає Рівненщина, - повідомляє СК ГУНП в області.
За команду правоохоронців виступали працівники Головного управління Нацполіції у Волинській області. Їх суперниками була команда сформована з підлітків, котрі перебувають на обліках у поліції, а також діти учасників антитерористичної операції.
«Такі флешмоби мотивують підлітків, котрі колись оступилися та мали проблеми із законом, до занять спортом та ведення здорового способу життя. У результаті дружнього футбольного матчу перемогла команда підлітків міста Луцька. Але флешмоб не закінчується і ми передаємо естафету сусідній Рівненщині», – зазначила начальник сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.
Команді-переможниці вручили кубок, а усім учасникам матчу медалі.
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