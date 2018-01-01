Чому не можна годувати лебедів на Волині: пояснення фахівців. ВІДЕО





У Ківерцях цього року залишилося зимувати десять лебедів. Місцевий орнітолог Максим Рудік зазначив, що причина такої поведінки - комплексна, - пише інтернет-видання



«За останні декілька десятиліть клімат дещо змінився. Зими стали більш-менш теплішими, і це створило умови для того, щоб лебеді змогли тут залишатися. Також на території нашої країни з’явилося все більше водосховищ, які протягом року не замерзають. І ще одна важлива причина – це є людський фактор. Люди дуже люблять лебедів. І часто вони ходять їх підгодовувати. І через це, вони дуже швидко звикають до людей», - повідомив він.



Через те, що лебеді зимують серед людей, їх часто підгодовують. Однак природоохоронці запевняють: лебідь - це дикий птах і може сам про себе подбати. А отже годувати його - не варто.



«Вони достатні в тому, щоб самим прохарчуватися. Підкормлювати їх це дуже погано, скажемо так. Оскільки лебідь тоді звикає до одного місця, не хоче перелітати і він знає, що у нього тут є харч. Для чого йому кудись рухатися. Їм вистачає дрібної риби, дрібних земноводних», - розповів інспектор з охорони довкілля Микола Терешкович.



Проте, якщо вже дуже кортить, пригостити лебедів чимось смачненьким можна. Фахівці радять приносити варені каші чи перетерті овочі. Але у жодному разі не годувати птахів хлібом.



«Лебедів взагалі не варто підгодовувати. Лише при сильних морозах. Тобто, коли морози -10. В такому разі їм дають різні злаки, які перед тим запарюють або варять. Оскільки злаки мають багато калорій», - додав Максим Рудік.



«Їм також можна взяти звичайну капустину. Цю капустину перетерти. Це буде і корисно, і ніякої шкоди їм не принесе», - зазначив він.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Природоохоронці Волині розповіли, чому не варто підгодовувати лебедів.У Ківерцях цього року. Місцевий орнітологзазначив, що причина такої поведінки - комплексна, - пише інтернет-видання Волинь24 з посиланням на сюжет 12 каналу.«За останні декілька десятиліть клімат дещо змінився. Зими стали більш-менш теплішими, і це створило умови для того, щоб лебеді змогли тут залишатися. Також на території нашої країни з’явилося все більше водосховищ, які протягом року не замерзають. І ще одна важлива причина – це є людський фактор. Люди дуже люблять лебедів. І часто вони ходять їх підгодовувати. І через це, вони дуже швидко звикають до людей», - повідомив він.Через те, що лебеді зимують серед людей, їх часто підгодовують. Однак природоохоронці запевняють: лебідь - це дикий птах і може сам про себе подбати. А отже годувати його - не варто.«Вони достатні в тому, щоб самим прохарчуватися. Підкормлювати їх це дуже погано, скажемо так. Оскільки лебідь тоді звикає до одного місця, не хоче перелітати і він знає, що у нього тут є харч. Для чого йому кудись рухатися. Їм вистачає дрібної риби, дрібних земноводних», - розповів інспектор з охорони довкілляПроте, якщо вже дуже кортить, пригостити лебедів чимось смачненьким можна. Фахівці радять приносити варені каші чи перетерті овочі. Але у жодному разі не годувати птахів хлібом.«Лебедів взагалі не варто підгодовувати. Лише при сильних морозах. Тобто, коли морози -10. В такому разі їм дають різні злаки, які перед тим запарюють або варять. Оскільки злаки мають багато калорій», - додав Максим Рудік.«Їм також можна взяти звичайну капустину. Цю капустину перетерти. Це буде і корисно, і ніякої шкоди їм не принесе», - зазначив він.

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