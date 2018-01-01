Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату





Проте в Міністерстві оборони України просять не панікувати і переконують, що це фейк, - повідомляє



«Користувачам мобільних мереж від імені Міністерства Оборони України розсилаються повідомлення про необхідності прибути до військових комісаріатів у зв'язку із мобілізацією.



З огляду на це, заявляємо: жодних дій щодо часткової мобілізації громадян України до лав Збройних сил України наразі не проводиться, подібні розсилки та інші чутки про початок мобілізації не відповідають дійсності.



Закликаємо громадян ретельно перевіряти інформацію, користуватися даними з офіційних джерел та не поширювати недостовірну інформацію», - заявили в Оперативному командуванні «Північ».



Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 26 листопада розглянули та підтримали пропозицію РНБО про введення воєнного стану в 10 областях Україні





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дедалі більше волинян скаржаться, що їм на мобільні телефони приходять смс-повідомлення, що у зв'язку із мобілізацією потрібно з'явитись у військкомат.Проте в Міністерстві оборони України просять не панікувати і переконують, що це фейк, - повідомляє Район. Любомль «Користувачам мобільних мереж від імені Міністерства Оборони України розсилаються повідомлення про необхідності прибути до військових комісаріатів у зв'язку із мобілізацією.З огляду на це, заявляємо: жодних дій щодо часткової мобілізації громадян України до лав Збройних сил України наразі не проводиться, подібні розсилки та інші чутки про початок мобілізації не відповідають дійсності.Закликаємо громадян ретельно перевіряти інформацію, користуватися даними з офіційних джерел та не поширювати недостовірну інформацію», - заявили в Оперативному командуванні «Північ».Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 26 листопадапропозицію РНБО про введення воєнного стану в 10 областях Україні

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