Під загрозою закриття – спортшкола поблизу Луцька. ВІДЕО





Про це розповів її директор Анатолій Фіц, - повідомляє UA: Волинь у Facebook.



Фіц каже, що спортшколу можуть закрити.



Тренер Володимир Сахарук розповідає, що виховав у навчальному чимало спортсменів міжнародного класу.



Голова районної ради Валентин Приходько каже, що це пов’язано із децентралізацією в районі, але поки про закриття спортшколи не йдеться.







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