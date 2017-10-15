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Під загрозою закриття – спортшкола поблизу Луцька. ВІДЕО

Під загрозою закриття – спортшкола поблизу Луцька. ВІДЕО
Із початку наступного року припинять фінансувати Дитячо-юнацьку спортивну школу Луцького району.

Про це розповів її директор Анатолій Фіц, - повідомляє UA: Волинь у Facebook.

Фіц каже, що спортшколу можуть закрити.

Тренер Володимир Сахарук розповідає, що виховав у навчальному чимало спортсменів міжнародного класу.

Голова районної ради Валентин Приходько каже, що це пов’язано із децентралізацією в районі, але поки про закриття спортшколи не йдеться.



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Теги: ДЮСШ, Луцький район
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