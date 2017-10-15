Під загрозою закриття – спортшкола поблизу Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 21:43
Із початку наступного року припинять фінансувати Дитячо-юнацьку спортивну школу Луцького району.
Про це розповів її директор Анатолій Фіц, - повідомляє UA: Волинь у Facebook.
Фіц каже, що спортшколу можуть закрити.
Тренер Володимир Сахарук розповідає, що виховав у навчальному чимало спортсменів міжнародного класу.
Голова районної ради Валентин Приходько каже, що це пов’язано із децентралізацією в районі, але поки про закриття спортшколи не йдеться.
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Про це розповів її директор Анатолій Фіц, - повідомляє UA: Волинь у Facebook.
Фіц каже, що спортшколу можуть закрити.
Тренер Володимир Сахарук розповідає, що виховав у навчальному чимало спортсменів міжнародного класу.
Голова районної ради Валентин Приходько каже, що це пов’язано із децентралізацією в районі, але поки про закриття спортшколи не йдеться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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