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Неймовірні фото заморозків на волинському озері

Неймовірні фото заморозків на волинському озері
Син священика з Шацька Олександр Вихор опублікував неймовірні фото перших заморозків на озері Люцимер.

Про це повідомляє Район. Шацьк.

«Уже багатьом шачанам відомий Олександр своїми неймовірними світлинами. На цей раз в об'єктив фотоапарата потрапила краса озера Люцимер», - йдеться у повідомленні.

Неймовірні фото заморозків на волинському озері
Неймовірні фото заморозків на волинському озері
Неймовірні фото заморозків на волинському озері
Неймовірні фото заморозків на волинському озері
Неймовірні фото заморозків на волинському озері
Неймовірні фото заморозків на волинському озері

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Теги: природа, Волинь
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