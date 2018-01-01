Неймовірні фото заморозків на волинському озері

Олександр Вихор опублікував неймовірні фото перших заморозків на озері Люцимер.



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«Уже багатьом шачанам відомий Олександр своїми неймовірними світлинами. На цей раз в об'єктив фотоапарата потрапила краса озера Люцимер», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Син священика з Шацькаопублікував неймовірні фото перших заморозків на озері Люцимер.Про це повідомляє Район. Шацьк «Уже багатьом шачанам відомий Олександр своїми неймовірними світлинами. На цей раз в об'єктив фотоапарата потрапила краса озера Люцимер», - йдеться у повідомленні.

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