Неймовірні фото заморозків на волинському озері
Сьогодні, 21:54
Син священика з Шацька Олександр Вихор опублікував неймовірні фото перших заморозків на озері Люцимер.
Про це повідомляє Район. Шацьк.
«Уже багатьом шачанам відомий Олександр своїми неймовірними світлинами. На цей раз в об'єктив фотоапарата потрапила краса озера Люцимер», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Район. Шацьк.
«Уже багатьом шачанам відомий Олександр своїми неймовірними світлинами. На цей раз в об'єктив фотоапарата потрапила краса озера Люцимер», - йдеться у повідомленні.
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