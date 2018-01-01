вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

28 листопада на Волині: гортаючи календар

28 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає колишній президент ВАТ «Корпорація «Аверс» Олег Величко (на фото).

Крім того, особисте свято ще у двох волинських журналістів – Ані Карась та Костя Гарбарчука.

Цього ж дня день народження святкує директор луцького дошкільного навчального закладу №32 Мирослава Шевчик.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

28 листопада (15 листопада за старим стилем) починається Різдвяний піст, який ще називають Пилипів, бо він починається на наступний день після святкування пам’яті святого апостола Пилипа. Мета посту приготувати віруючих до зустрічі одного з головних свят Церкви - Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Різдвяний піст триває сорок днів.

На Волині цього дня у 1996 році помер головний редактор газети «Волинь» Полікарп Шафета. До 75-річчя з його дня народження на стіні будинку, в якому жив відомий публіцист, відкрили меморіальну дошку.

28 листопада 2004 рік – помер фотокореспондент «Волині» Микола Зінчук.

28 листопада 2004 рік – під час Помаранчевої революції волинський письменник Василь Слапчук розпочав голодування, яке, за його словами, мало тривати до повної перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах.

28 листопада 2005 року – газету «Віче» перейменували у «Віче-інформ».

28 листопада 2009 рік - у місті Ківерці відкрили пам’ятник жертвам політичних репресій та голодоморів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку виступить мультиінструменталіст зі Львова
27 листопад, 23:24
Чому не можна годувати лебедів на Волині: пояснення фахівців. ВІДЕО
27 листопад, 22:37
Неймовірні фото заморозків на волинському озері
27 листопад, 21:54
Під загрозою закриття – спортшкола поблизу Луцька. ВІДЕО
27 листопад, 21:43
Схожі новини
27 листопада на Волині: гортаючи календар 27 листопада на Волині: гортаючи календар
27 листопад, 00:00
26 листопада на Волині: гортаючи календар 26 листопада на Волині: гортаючи календар
26 листопад, 00:00
24 листопада на Волині: гортаючи календар 24 листопада на Волині: гортаючи календар
24 листопад, 00:00
23 листопада на Волині: гортаючи календар 23 листопада на Волині: гортаючи календар
23 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
28 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку виступить мультиінструменталіст зі Львова
27 листопад, 23:24
 0
Чому не можна годувати лебедів на Волині: пояснення фахівців. ВІДЕО
27 листопад, 22:37
 0
Неймовірні фото заморозків на волинському озері
27 листопад, 21:54
 0
Під загрозою закриття – спортшкола поблизу Луцька. ВІДЕО
27 листопад, 21:43
 0
Медіа
відео
1/8