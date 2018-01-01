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«Тепла іграшка надії»: триває збір робіт у Луцьку

«Тепла іграшка надії»: триває збір робіт у Луцьку
У рамках благодійної акції «Тепла іграшка надії» усі охочі мають змогу допомогти дітям, які хворіють на рак, пошивши ялинкові прикраси з фетру. Нараз триває збір виробів, які згодом продаватимуть на ярмарку.

Про це повідомляє Волинська правда з посиланням на організаторів.

Вже 15 грудня в торгово-розважальному центрі ПортCity в рамках акції «тепла іграшка надії» відбудеться великий благодійний ярмарок та концерт за участю вихованців Палацу учнівської молоді. Наразі ж триває збір робіт для продажу.

Вже вп’яте малюки й дорослі шиють фетрові іграшки на ялинки, аби допомогти онкохворим дітям. Усі виручені кошти передають благодійному фонду «СТОПРАК», а минуло річ вдалося зібрати понад 72 тисячі гривень.

Уже чимало майстрів долучилися до акції. Так, активно шиють іграшки батьки вихованців «Маленької школи», що у Палаці учнівської молоді. Окрім того, вчергове долучилися до благодійності й у Волноваському районі Донецької області. Діти на уроках та гуртках виготовляють ялинкові прикраси, аби передати їх до Луцька на ярмарку. Активні й луцькі школярі та навіть вихованці дитсадків, які шиють разом з батьками.

Приносити готові вироби можна щодня з 10.00 до 22.00 на рецепцію арени розваг GeneratorCity (роледром на Сухомлинського, 1).


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Теги: благодійність, Волинь, лікування
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