Через прогули депутатів у Луцькій міськраді хочуть об’єднати комісії
Сьогодні, 08:05
Депутат Луцької міськради Олександр Лазука, який входить до постійної комісії міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, просить внести зміни в структуру комісій.
Про це повідомляє Конкурент.
Причина – комісії не працюють належним чином, бо деякі депутати стабільно не з’являються на засідання, тож не можливо без кворуму прийняти рішення. Для прикладу, його комісія фактично не працює з червня.
«Деякі депутати приїжджають з-за кордону, з Києва на комісію, а інші, які у Луцьку, кажуть за 15 хвилин до засідання, що не зможуть прийти», - пояснив депутат 27 листопада під час засідання іншої комісії - питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Тож він просить об’єднати комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови та постійну комісію міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.
А також нечисельну комісію з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва (входять Петро Нестерук та Вікторія Побережна) і комісію міської ради з питань комунального майна та приватизації.
До складу комісії з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму входять депутати Андрій Авраменко, Олександр Лазука, Микола Собуцький, очолює – Наталія Бунда.
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Про це повідомляє Конкурент.
Причина – комісії не працюють належним чином, бо деякі депутати стабільно не з’являються на засідання, тож не можливо без кворуму прийняти рішення. Для прикладу, його комісія фактично не працює з червня.
«Деякі депутати приїжджають з-за кордону, з Києва на комісію, а інші, які у Луцьку, кажуть за 15 хвилин до засідання, що не зможуть прийти», - пояснив депутат 27 листопада під час засідання іншої комісії - питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Тож він просить об’єднати комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови та постійну комісію міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.
А також нечисельну комісію з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва (входять Петро Нестерук та Вікторія Побережна) і комісію міської ради з питань комунального майна та приватизації.
До складу комісії з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму входять депутати Андрій Авраменко, Олександр Лазука, Микола Собуцький, очолює – Наталія Бунда.
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