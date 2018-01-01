Ціна генплану міста на Волині: 100 тисяч тільки на підготовку
Сьогодні, 06:46
Підготовчі роботи з розроблення генерального плану міста Устилуг коштуватимуть майже 95 тисяч гривень.
Про це інформують Волинські новини.
Замовником робіт виступила Устилузька міська рада. Відповідно до договору, який уклали 22 листопада з ТзОВ «Кайлас Аеро», зареєстрованим у Києві, вартість першого етапу робіт становить 94,94 тисячі гривень.
Цей етап включає підготовку завдання на розроблення генерального плану; складання опитувальних листів та форм анкет для збирання вихідних даних необхідних для розроблення генплану; обстеження території; комплексну оцінку території.
Строк виконання робіт становить два місяці.
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Про це інформують Волинські новини.
Замовником робіт виступила Устилузька міська рада. Відповідно до договору, який уклали 22 листопада з ТзОВ «Кайлас Аеро», зареєстрованим у Києві, вартість першого етапу робіт становить 94,94 тисячі гривень.
Цей етап включає підготовку завдання на розроблення генерального плану; складання опитувальних листів та форм анкет для збирання вихідних даних необхідних для розроблення генплану; обстеження території; комплексну оцінку території.
Строк виконання робіт становить два місяці.
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