Учні луцької школи зібрали смаколики для бійців. ФОТО

Учні та педагоги луцької школи № 10 передали військовим домашні смаколики.Про це у Facebook написала волонтерка«Як завжди – дуже багато, як завжди – від щирого серця!» - зазначила волонтерка.«Від себе скажу, упродовж понад чотирьох років гібридної війни, з‘явилися «гібридні» мешканці краіни, яких втомила війна, хоча якраз вони до неї не мають ніякого відношення ( бо не хочуть мати). І кожного разу мене вражають наші діти-школярі, які знають лише одну Батьківщину, люблять і вболівають за її майбутнє. Подяка і шана за таку стійку, патріотичну позицію!» - додала вона.