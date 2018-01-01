вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Учні луцької школи зібрали смаколики для бійців. ФОТО

Учні луцької школи зібрали смаколики для бійців. ФОТО
Учні та педагоги луцької школи № 10 передали військовим домашні смаколики.

Про це у Facebook написала волонтерка Світлана Климчук.

«Як завжди – дуже багато, як завжди – від щирого серця!» - зазначила волонтерка.

«Від себе скажу, упродовж понад чотирьох років гібридної війни, з‘явилися «гібридні» мешканці краіни, яких втомила війна, хоча якраз вони до неї не мають ніякого відношення ( бо не хочуть мати). І кожного разу мене вражають наші діти-школярі, які знають лише одну Батьківщину, люблять і вболівають за її майбутнє. Подяка і шана за таку стійку, патріотичну позицію!» - додала вона.

Учні луцької школи зібрали смаколики для бійців. ФОТО
Учні луцької школи зібрали смаколики для бійців. ФОТО
Учні луцької школи зібрали смаколики для бійців. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волонтери, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Учні луцької школи зібрали смаколики для бійців. ФОТО
Сьогодні, 05:52
Через голову ОСББ мешканці луцької багатоповерхівки – без води
Сьогодні, 05:15
Воєнний стан: кого і коли мобілізують. ВІДЕО
Сьогодні, 03:42
Не можна просто писати в інтернеті «розумні» речі, - волинський волонтер
Сьогодні, 03:03
Назвали нового першого заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 02:08
Схожі новини
Луцькі волонтери планують привітати 15 тисяч дітей Луцькі волонтери планують привітати 15 тисяч дітей
23 листопад, 21:33
Волинські волонтери влаштували дітям зустріч із байкерами Волинські волонтери влаштували дітям зустріч із байкерами
13 травень, 03:20
Волинські дітлахи виготовили для атовців 2 тисячі ангелів Волинські дітлахи виготовили для атовців 2 тисячі ангелів
05 квітень, 08:30
Волинські волонтери допомагають діткам загиблих воїнів Волинські волонтери допомагають діткам загиблих воїнів
16 березень, 06:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Учні луцької школи зібрали смаколики для бійців. ФОТО
Сьогодні, 05:52
 0
Через голову ОСББ мешканці луцької багатоповерхівки – без води
Сьогодні, 05:15
 0
Воєнний стан: кого і коли мобілізують. ВІДЕО
Сьогодні, 03:42
 0
Не можна просто писати в інтернеті «розумні» речі, - волинський волонтер
Сьогодні, 03:03
 0
Назвали нового першого заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 02:08
 0
Медіа
відео
1/8