Учні луцької школи зібрали смаколики для бійців. ФОТО
Сьогодні, 05:52
Учні та педагоги луцької школи № 10 передали військовим домашні смаколики.
Про це у Facebook написала волонтерка Світлана Климчук.
«Як завжди – дуже багато, як завжди – від щирого серця!» - зазначила волонтерка.
«Від себе скажу, упродовж понад чотирьох років гібридної війни, з‘явилися «гібридні» мешканці краіни, яких втомила війна, хоча якраз вони до неї не мають ніякого відношення ( бо не хочуть мати). І кожного разу мене вражають наші діти-школярі, які знають лише одну Батьківщину, люблять і вболівають за її майбутнє. Подяка і шана за таку стійку, патріотичну позицію!» - додала вона.
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Про це у Facebook написала волонтерка Світлана Климчук.
«Як завжди – дуже багато, як завжди – від щирого серця!» - зазначила волонтерка.
«Від себе скажу, упродовж понад чотирьох років гібридної війни, з‘явилися «гібридні» мешканці краіни, яких втомила війна, хоча якраз вони до неї не мають ніякого відношення ( бо не хочуть мати). І кожного разу мене вражають наші діти-школярі, які знають лише одну Батьківщину, люблять і вболівають за її майбутнє. Подяка і шана за таку стійку, патріотичну позицію!» - додала вона.
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