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Через голову ОСББ мешканці луцької багатоповерхівки – без води

Через голову ОСББ мешканці луцької багатоповерхівки – без води
Мешканці луцької багатоповерхівки через дії голови ОССБ залишились без водопостачання. Конфліктна ситуація набрала таких обертів, що довелось викликати поліцію.

Про це пише Район. Луцьк із посиланням на Сфера ТВ.

Мешканці будинку № 17б на проспекті Молоді вже кілька днів поспіль без холодної води. А все тому, розповідають мешканці, що голова ОСББ таким чином ніби то вирішила вплинути на окремих мешканців через несплату комунальних послуг.

Протягом кількох годин журналісти намагались поспілкуватись з головою ОСББ, однак вона не брала слухавку, а пізніше взагалі вимкнула телефон.

Заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міськради Надія Коленда пояснила, що в подібну ситуацію важко повірити. Мешканцям Коленда порадила звернутись з письмовими заявами до міської ради на дії голови ОСББ.


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Теги: вода, Луцьк
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