Через голову ОСББ мешканці луцької багатоповерхівки – без води
Сьогодні, 05:15
Мешканці луцької багатоповерхівки через дії голови ОССБ залишились без водопостачання. Конфліктна ситуація набрала таких обертів, що довелось викликати поліцію.
Про це пише Район. Луцьк із посиланням на Сфера ТВ.
Мешканці будинку № 17б на проспекті Молоді вже кілька днів поспіль без холодної води. А все тому, розповідають мешканці, що голова ОСББ таким чином ніби то вирішила вплинути на окремих мешканців через несплату комунальних послуг.
Протягом кількох годин журналісти намагались поспілкуватись з головою ОСББ, однак вона не брала слухавку, а пізніше взагалі вимкнула телефон.
Заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міськради Надія Коленда пояснила, що в подібну ситуацію важко повірити. Мешканцям Коленда порадила звернутись з письмовими заявами до міської ради на дії голови ОСББ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Район. Луцьк із посиланням на Сфера ТВ.
Мешканці будинку № 17б на проспекті Молоді вже кілька днів поспіль без холодної води. А все тому, розповідають мешканці, що голова ОСББ таким чином ніби то вирішила вплинути на окремих мешканців через несплату комунальних послуг.
Протягом кількох годин журналісти намагались поспілкуватись з головою ОСББ, однак вона не брала слухавку, а пізніше взагалі вимкнула телефон.
Заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міськради Надія Коленда пояснила, що в подібну ситуацію важко повірити. Мешканцям Коленда порадила звернутись з письмовими заявами до міської ради на дії голови ОСББ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Учні луцької школи зібрали смаколики для бійців. ФОТО
Сьогодні, 05:52
Через голову ОСББ мешканці луцької багатоповерхівки – без води
Сьогодні, 05:15
Воєнний стан: кого і коли мобілізують. ВІДЕО
Сьогодні, 03:42
Назвали нового першого заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 02:08
Медіа