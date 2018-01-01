Через голову ОСББ мешканці луцької багатоповерхівки – без води





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Мешканці будинку № 17б на проспекті Молоді вже кілька днів поспіль без холодної води. А все тому, розповідають мешканці, що голова ОСББ таким чином ніби то вирішила вплинути на окремих мешканців через несплату комунальних послуг.



Протягом кількох годин журналісти намагались поспілкуватись з головою ОСББ, однак вона не брала слухавку, а пізніше взагалі вимкнула телефон.



Заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міськради Надія Коленда пояснила, що в подібну ситуацію важко повірити. Мешканцям Коленда порадила звернутись з письмовими заявами до міської ради на дії голови ОСББ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці луцької багатоповерхівки через дії голови ОССБ залишились без водопостачання. Конфліктна ситуація набрала таких обертів, що довелось викликати поліцію.Про це пише Район. Луцьк із посиланням на Сфера ТВ.Мешканці будинку № 17б на проспекті Молоді вже кілька днів поспіль без холодної води. А все тому, розповідають мешканці, що голова ОСББ таким чином ніби то вирішила вплинути на окремих мешканців через несплату комунальних послуг.Протягом кількох годин журналісти намагались поспілкуватись з головою ОСББ, однак вона не брала слухавку, а пізніше взагалі вимкнула телефон.Заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міськрадипояснила, що в подібну ситуацію важко повірити. Мешканцям Коленда порадила звернутись з письмовими заявами до міської ради на дії голови ОСББ.

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