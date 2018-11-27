Воєнний стан: кого і коли мобілізують. ВІДЕО





Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, - передають



За його словами, введення воєнного стану в Україні не передбачає створення воєнних адміністрацій. Замість цього, в 10 областях країни створять штаби оборони, метою яких буде організація підготовки територіальної оборони. Буде проведено перевірку резерву, техстану і можливостей мобілізації.



Порошенко заявляє, що в разі агресії Росії проти України буде часткова мобілізація резерву першої черги.



«Якщо буде агресія – буде мобілізація часткова, в першу чергу, буде мобілізований резерв першої черги», – сказав президент.







Указ президента від 12 листопада 2014 року до резерву першої черги відносить «резервістів та військовозобов’язаних (переважно з досвідом участі в антитерористичній операції та в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях), призначених для доукомплектування військових частин бойового складу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Воєнний стан в Україні, згідно з ухваленим законом, триватиме до 26 грудня.Про це заявив президентв інтерв’ю українським телеканалам, - передають Факти ICTV За його словами, введення воєнного стану в Україні не передбачає створення воєнних адміністрацій. Замість цього, в 10 областях країни створять штаби оборони, метою яких буде організація підготовки територіальної оборони. Буде проведено перевірку резерву, техстану і можливостей мобілізації.Порошенко заявляє, що в разі агресії Росії проти України буде часткова мобілізація резерву першої черги.«Якщо буде агресія – буде мобілізація часткова, в першу чергу, буде мобілізований резерв першої черги», – сказав президент.Указ президента від 12 листопада 2014 року до резерву першої черги відносить «резервістів та військовозобов’язаних (переважно з досвідом участі в антитерористичній операції та в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях), призначених для доукомплектування військових частин бойового складу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку».

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