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Воєнний стан: кого і коли мобілізують. ВІДЕО

Воєнний стан: кого і коли мобілізують. ВІДЕО
Воєнний стан в Україні, згідно з ухваленим законом, триватиме до 26 грудня.

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, - передають Факти ICTV.

За його словами, введення воєнного стану в Україні не передбачає створення воєнних адміністрацій. Замість цього, в 10 областях країни створять штаби оборони, метою яких буде організація підготовки територіальної оборони. Буде проведено перевірку резерву, техстану і можливостей мобілізації.

Порошенко заявляє, що в разі агресії Росії проти України буде часткова мобілізація резерву першої черги.

«Якщо буде агресія – буде мобілізація часткова, в першу чергу, буде мобілізований резерв першої черги», – сказав президент.



Указ президента від 12 листопада 2014 року до резерву першої черги відносить «резервістів та військовозобов’язаних (переважно з досвідом участі в антитерористичній операції та в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях), призначених для доукомплектування військових частин бойового складу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку».


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Теги: воєнний стан
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