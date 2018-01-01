На Волині зустріли тіло загиблого Героя
Сьогодні, 08:20
На Волині колона автомобілів зустріла тіло загиблого на Сході Героя Віктора Лахая.
Про це пишуть Волинські Новини.
Нагадаємо, чоловік загинув вночі 26 листопада в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.
Тіло загиблого зустріли 28 листопада близько 7:00.
Зустрічати його приїхали учасники бойових дій, волонтери та просто небайдужі волиняни. На місці присутні і родичі Віктора Лахая, які не стримували сліз через горе, яке трапилось.
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Згодом колона у супроводі патрульної поліції вирушила від Цуманського посту до Луцька, де о 10:00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, а о 10:45 — громадянська панахида на Театральному майдані.
Зазначимо, у зв’язку з похованням загиблого під час проведення Операції об’єднаних сил на сході України лучанина у Луцьку оголосили 28 листопада Днем жалоби.
Варто додати, що через трагедію у Луцьку скасував свій концерт проект Сергія Жадана «Лінія Маннергейма».
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Про це пишуть Волинські Новини.
Нагадаємо, чоловік загинув вночі 26 листопада в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.
Тіло загиблого зустріли 28 листопада близько 7:00.
Зустрічати його приїхали учасники бойових дій, волонтери та просто небайдужі волиняни. На місці присутні і родичі Віктора Лахая, які не стримували сліз через горе, яке трапилось.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розповіли про обставини загибелі лучанина на Сході
Згодом колона у супроводі патрульної поліції вирушила від Цуманського посту до Луцька, де о 10:00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, а о 10:45 — громадянська панахида на Театральному майдані.
Зазначимо, у зв’язку з похованням загиблого під час проведення Операції об’єднаних сил на сході України лучанина у Луцьку оголосили 28 листопада Днем жалоби.
Варто додати, що через трагедію у Луцьку скасував свій концерт проект Сергія Жадана «Лінія Маннергейма».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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