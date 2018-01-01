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На Волині зустріли тіло загиблого Героя

На Волині зустріли тіло загиблого Героя
На Волині колона автомобілів зустріла тіло загиблого на Сході Героя Віктора Лахая.

Про це пишуть Волинські Новини.

Нагадаємо, чоловік загинув вночі 26 листопада в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.

Тіло загиблого зустріли 28 листопада близько 7:00.

Зустрічати його приїхали учасники бойових дій, волонтери та просто небайдужі волиняни. На місці присутні і родичі Віктора Лахая, які не стримували сліз через горе, яке трапилось.

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Згодом колона у супроводі патрульної поліції вирушила від Цуманського посту до Луцька, де о 10:00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, а о 10:45 — громадянська панахида на Театральному майдані.

Зазначимо, у зв’язку з похованням загиблого під час проведення Операції об’єднаних сил на сході України лучанина у Луцьку оголосили 28 листопада Днем жалоби.

Варто додати, що через трагедію у Луцьку скасував свій концерт проект Сергія Жадана «Лінія Маннергейма».
На Волині зустріли тіло загиблого Героя
На Волині зустріли тіло загиблого Героя
На Волині зустріли тіло загиблого Героя
На Волині зустріли тіло загиблого Героя

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Теги: Герой, смерть, Луцьк, поховання, Віктор Лахай
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