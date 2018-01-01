Курс валют у Луцьку на 28 листопада
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.996, а продаж - 28.606.
Євро при купівлі становить - 31.615, при продажу - 32.593.
Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.434.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.053, продаж - 7.545.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 31.615, при продажу - 32.593.
Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.434.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.053, продаж - 7.545.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де у Луцьку сьогодні не буде води
Сьогодні, 09:21
Курс валют у Луцьку на 28 листопада
Сьогодні, 09:00
Луцькі патрульні виявили п'яного чоловіка за кермом. ФОТО
Сьогодні, 08:53
На Волині невідомий обікрав 93-річну жінку
Сьогодні, 08:36
На Волині зустріли тіло загиблого Героя
Сьогодні, 08:20
Медіа