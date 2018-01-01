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Де у Луцьку сьогодні не буде води

Де у Луцьку сьогодні не буде води
У Луцьку сьогодні, 28 листопада, не буде води на вулиці Львівській.

Про це інформує КП “Луцькводоканал”.

Так, тимчасово відключать водопостачання в районі вулиці Львівської і прилеглих територій із 10:00 до 16:00 години, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт на водопровідних мережах міста.






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Теги: вода, відключення, Луцьк
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