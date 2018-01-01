Де у Луцьку сьогодні не буде води





Про це інформує КП “Луцькводоканал”.



Так, тимчасово відключать водопостачання в районі вулиці Львівської і прилеглих територій із 10:00 до 16:00 години, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт на водопровідних мережах міста.













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