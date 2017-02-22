У Любешівському районі – День жалоби за загиблим Героєм
Сьогодні, 09:45
У зв’язку із загибеллю під час проведення операції об’єднаних сил на Сході України уродженця села Велика Глуша Любешівського району Віктора Лахая, 28 листопада 2018 року в районі оголосили День жалоби.
Про це інформує Любешівська РДА.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації Сергія Фесика, у день жалоби на всій території Любешівського району приспустять Державний Прапор України із чорною стрічкою на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.
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"Підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, рекомендовано не проводити розважальні заходи та спортивні змагання", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує Любешівська РДА.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації Сергія Фесика, у день жалоби на всій території Любешівського району приспустять Державний Прапор України із чорною стрічкою на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зібрав речі, щоб їхати додому: сестра загиблого на Сході лучанина розповіла про брата
"Підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, рекомендовано не проводити розважальні заходи та спортивні змагання", - йдеться у повідомлені.
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