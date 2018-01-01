У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО





ДТП трапилася 28 листопада на вулиці Рівненській, – пише



За словами очевидців, Opel в'їхав у Peugeot, який гальмував перед пішохідним переходом. У першого автомобіля — добряче зімнутий «передок».



Причиною зіткнення називають жінку, яка вирішила перебігти дорогу по переходу.



Про постраждалих не повідомляли.



Причини аварії встановлює поліція.



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