У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 09:50
У Луцьку на вулиці Рівненській сталась ДТП.
ДТП трапилася 28 листопада на вулиці Рівненській, – пише Район.Луцьк.
За словами очевидців, Opel в'їхав у Peugeot, який гальмував перед пішохідним переходом. У першого автомобіля — добряче зімнутий «передок».
Причиною зіткнення називають жінку, яка вирішила перебігти дорогу по переходу.
Про постраждалих не повідомляли.
Причини аварії встановлює поліція.
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ДТП трапилася 28 листопада на вулиці Рівненській, – пише Район.Луцьк.
За словами очевидців, Opel в'їхав у Peugeot, який гальмував перед пішохідним переходом. У першого автомобіля — добряче зімнутий «передок».
Причиною зіткнення називають жінку, яка вирішила перебігти дорогу по переходу.
Про постраждалих не повідомляли.
Причини аварії встановлює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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