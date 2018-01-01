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У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО

У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській сталась ДТП.

ДТП трапилася 28 листопада на вулиці Рівненській, – пише Район.Луцьк.

За словами очевидців, Opel в'їхав у Peugeot, який гальмував перед пішохідним переходом. У першого автомобіля — добряче зімнутий «передок».

Причиною зіткнення називають жінку, яка вирішила перебігти дорогу по переходу.

Про постраждалих не повідомляли.

Причини аварії встановлює поліція.
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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