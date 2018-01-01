У Луцьку прощаються з загиблим на Сході Героєм Віктором Лахаєм. ФОТО
Сьогодні, 10:21
До Луцька привезли тіло військовослужбовця 14 ОМБр Віктора Лахая, який загинув на сході України.
Прощання відбувається у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Близько 10:45 розпочнеться громадянська панахида на Театральному майдані.
Нагадаємо, лучанин загинув вночі 25 листопада в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.
Тіло загиблого зустріли 28 листопада близько 7:00.
Зазначимо, у зв’язку з похованням загиблого під час проведення Операції об’єднаних сил на сході України лучанина у Луцьку оголосили 28 листопада Днем жалоби.
Варто додати, що через трагедію у Луцьку скасував свій концерт проект Сергія Жадана «Лінія Маннергейма».
Також оголосили День жалоби і в Любешівському районі.
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Прощання відбувається у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Близько 10:45 розпочнеться громадянська панахида на Театральному майдані.
Нагадаємо, лучанин загинув вночі 25 листопада в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.
Тіло загиблого зустріли 28 листопада близько 7:00.
Зазначимо, у зв’язку з похованням загиблого під час проведення Операції об’єднаних сил на сході України лучанина у Луцьку оголосили 28 листопада Днем жалоби.
Варто додати, що через трагедію у Луцьку скасував свій концерт проект Сергія Жадана «Лінія Маннергейма».
Також оголосили День жалоби і в Любешівському районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Коли вже прощатися з порошкнконком і командою???
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