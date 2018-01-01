вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку прощаються з загиблим на Сході Героєм Віктором Лахаєм. ФОТО

У Луцьку прощаються з загиблим на Сході Героєм Віктором Лахаєм. ФОТО
До Луцька привезли тіло військовослужбовця 14 ОМБр Віктора Лахая, який загинув на сході України.

Прощання відбувається у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Близько 10:45 розпочнеться громадянська панахида на Театральному майдані.

Нагадаємо, лучанин загинув вночі 25 листопада в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.

Тіло загиблого зустріли 28 листопада близько 7:00.

Зазначимо, у зв’язку з похованням загиблого під час проведення Операції об’єднаних сил на сході України лучанина у Луцьку оголосили 28 листопада Днем жалоби.

Варто додати, що через трагедію у Луцьку скасував свій концерт проект Сергія Жадана «Лінія Маннергейма».


Також оголосили День жалоби і в Любешівському районі.
У Луцьку прощаються з загиблим на Сході Героєм Віктором Лахаєм. ФОТО
У Луцьку прощаються з загиблим на Сході Героєм Віктором Лахаєм. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Герой, смерть, Луцьк, поховання, Віктор Лахай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Коли вже прощатися з порошкнконком і командою???
Відповісти
Вибір редактора
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині загорівся гараж з автівкою. ФОТО
Сьогодні, 10:38
Смертельну стрілянину в Ковелі влаштував пастор церкви, – ЗМІ. ВІДЕО
Сьогодні, 10:29
У Луцьку прощаються з загиблим на Сході Героєм Віктором Лахаєм. ФОТО
Сьогодні, 10:21
У Львові підпалили два відділення «Альфа-банку».
Сьогодні, 09:59
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
На Волині зустріли тіло загиблого Героя На Волині зустріли тіло загиблого Героя
Сьогодні, 08:20
Повідомили, коли поховають загиблого Героя з Луцька Повідомили, коли поховають загиблого Героя з Луцька
27 листопад, 15:16
Зібрав речі, щоб їхати додому: сестра загиблого на Сході лучанина розповіла про брата Зібрав речі, щоб їхати додому: сестра загиблого на Сході лучанина розповіла про брата
27 листопад, 15:15
Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Андрієм Єлістратовим Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Андрієм Єлістратовим
10 серпень, 18:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині люди 10 років потерпають від підтоплення будинків
Сьогодні, 11:04
 0
У Києві п'яний чоловік з ножем напав на дівчину в маршрутці
Сьогодні, 10:56
 0
На Волині «накрили» 12 підпільних заправок
Сьогодні, 10:41
 0
На Волині загорівся гараж з автівкою. ФОТО
Сьогодні, 10:38
 0
Смертельну стрілянину в Ковелі влаштував пастор церкви, – ЗМІ. ВІДЕО
Сьогодні, 10:29
 0
Медіа
відео
1/8