У Львові підпалили два відділення «Альфа-банку».





Про це



"Сьогодні вночі (28 листопада, – ред.) горіло відділення банку на вулиці Політехнічна, 2. Інформація про загорання надійшла о 3:03 – ліквідовано о 3:27. Вогнем знищено вікно, кондиціонер, 2 відеокамери. Також горіло відділення банку на проспекті В.Чорновола, 45. Інформація надійшла о 3:36. Вогонь ліквідовано о 3:53.



Вогнем знищено вікно та пошкоджено стіни та стелю на площі 5 кв.м. Попередня причина виникнення займання – занесення джерела запалювання ззовні сторонньою особою. Наразі всі обставини події встановлюються", – повідомили у ДСНС.



На Гарячій лінії міста Львова повідомили, що це був підпал.



"Внаслідок підпалу відділень ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.



Зазначимо, що за вказаними адресами розташовані відділення банку "Альфа-банк".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі у двох відділеннях банку "Альфа-банк" у Львові сталася пожежа.Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області."Сьогодні вночі (28 листопада, – ред.) горіло відділення банку на вулиці Політехнічна, 2. Інформація про загорання надійшла о 3:03 – ліквідовано о 3:27. Вогнем знищено вікно, кондиціонер, 2 відеокамери. Також горіло відділення банку на проспекті В.Чорновола, 45. Інформація надійшла о 3:36. Вогонь ліквідовано о 3:53.Вогнем знищено вікно та пошкоджено стіни та стелю на площі 5 кв.м. Попередня причина виникнення займання – занесення джерела запалювання ззовні сторонньою особою. Наразі всі обставини події встановлюються", – повідомили у ДСНС.На Гарячій лінії міста Львова повідомили, що це був підпал."Внаслідок підпалу відділень ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.Зазначимо, що за вказаними адресами розташовані відділення банку "Альфа-банк".

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