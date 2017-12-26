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У Львові підпалили два відділення «Альфа-банку».

У Львові підпалили два відділення «Альфа-банку».
Вночі у двох відділеннях банку "Альфа-банк" у Львові сталася пожежа.

Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

"Сьогодні вночі (28 листопада, – ред.) горіло відділення банку на вулиці Політехнічна, 2. Інформація про загорання надійшла о 3:03 – ліквідовано о 3:27. Вогнем знищено вікно, кондиціонер, 2 відеокамери. Також горіло відділення банку на проспекті В.Чорновола, 45. Інформація надійшла о 3:36. Вогонь ліквідовано о 3:53.

Вогнем знищено вікно та пошкоджено стіни та стелю на площі 5 кв.м. Попередня причина виникнення займання – занесення джерела запалювання ззовні сторонньою особою. Наразі всі обставини події встановлюються", – повідомили у ДСНС.

На Гарячій лінії міста Львова повідомили, що це був підпал.

"Внаслідок підпалу відділень ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за вказаними адресами розташовані відділення банку "Альфа-банк".

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Теги: пожежа, Львів, банк
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