У Львові підпалили два відділення «Альфа-банку».
Сьогодні, 09:59
Вночі у двох відділеннях банку "Альфа-банк" у Львові сталася пожежа.
Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
"Сьогодні вночі (28 листопада, – ред.) горіло відділення банку на вулиці Політехнічна, 2. Інформація про загорання надійшла о 3:03 – ліквідовано о 3:27. Вогнем знищено вікно, кондиціонер, 2 відеокамери. Також горіло відділення банку на проспекті В.Чорновола, 45. Інформація надійшла о 3:36. Вогонь ліквідовано о 3:53.
Вогнем знищено вікно та пошкоджено стіни та стелю на площі 5 кв.м. Попередня причина виникнення займання – занесення джерела запалювання ззовні сторонньою особою. Наразі всі обставини події встановлюються", – повідомили у ДСНС.
На Гарячій лінії міста Львова повідомили, що це був підпал.
"Внаслідок підпалу відділень ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що за вказаними адресами розташовані відділення банку "Альфа-банк".
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Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
"Сьогодні вночі (28 листопада, – ред.) горіло відділення банку на вулиці Політехнічна, 2. Інформація про загорання надійшла о 3:03 – ліквідовано о 3:27. Вогнем знищено вікно, кондиціонер, 2 відеокамери. Також горіло відділення банку на проспекті В.Чорновола, 45. Інформація надійшла о 3:36. Вогонь ліквідовано о 3:53.
Вогнем знищено вікно та пошкоджено стіни та стелю на площі 5 кв.м. Попередня причина виникнення займання – занесення джерела запалювання ззовні сторонньою особою. Наразі всі обставини події встановлюються", – повідомили у ДСНС.
На Гарячій лінії міста Львова повідомили, що це був підпал.
"Внаслідок підпалу відділень ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що за вказаними адресами розташовані відділення банку "Альфа-банк".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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