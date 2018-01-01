На Волині загорівся гараж з автівкою. ФОТО





Про це пише



Пожежа сталась у вівторок, 27 листопада, о 21:25.



На місце події виїжджали ДПРЧ №10 м. Любомль та МПО Головне.



«Вогнем знищено по 2 метра квадратних шиферної покрівлі, стіни, пошкоджено стіни, багажний відсік легкового автомобіля ВАЗ 2101», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Масловець Любомльського району сталась пожежа в гаражі.Про це пише Район.Луцьк Пожежа сталась у вівторок, 27 листопада, о 21:25.На місце події виїжджали ДПРЧ №10 м. Любомль та МПО Головне.«Вогнем знищено по 2 метра квадратних шиферної покрівлі, стіни, пошкоджено стіни, багажний відсік легкового автомобіля ВАЗ 2101», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту

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