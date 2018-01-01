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На Волині загорівся гараж з автівкою. ФОТО

На Волині загорівся гараж з автівкою. ФОТО
У селі Масловець Любомльського району сталась пожежа в гаражі.

Про це пише Район.Луцьк.

Пожежа сталась у вівторок, 27 листопада, о 21:25.

На місце події виїжджали ДПРЧ №10 м. Любомль та МПО Головне.

«Вогнем знищено по 2 метра квадратних шиферної покрівлі, стіни, пошкоджено стіни, багажний відсік легкового автомобіля ВАЗ 2101», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
На Волині загорівся гараж з автівкою. ФОТО
На Волині загорівся гараж з автівкою. ФОТО
На Волині загорівся гараж з автівкою. ФОТО
На Волині загорівся гараж з автівкою. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, гараж
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