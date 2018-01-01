На Волині загорівся гараж з автівкою. ФОТО
Сьогодні, 10:38
У селі Масловець Любомльського району сталась пожежа в гаражі.
Про це пише Район.Луцьк.
Пожежа сталась у вівторок, 27 листопада, о 21:25.
На місце події виїжджали ДПРЧ №10 м. Любомль та МПО Головне.
«Вогнем знищено по 2 метра квадратних шиферної покрівлі, стіни, пошкоджено стіни, багажний відсік легкового автомобіля ВАЗ 2101», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Район.Луцьк.
Пожежа сталась у вівторок, 27 листопада, о 21:25.
На місце події виїжджали ДПРЧ №10 м. Любомль та МПО Головне.
«Вогнем знищено по 2 метра квадратних шиферної покрівлі, стіни, пошкоджено стіни, багажний відсік легкового автомобіля ВАЗ 2101», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Києві п'яний чоловік з ножем напав на дівчину в маршрутці
Сьогодні, 10:56
На Волині «накрили» 12 підпільних заправок
Сьогодні, 10:41
На Волині загорівся гараж з автівкою. ФОТО
Сьогодні, 10:38
Медіа