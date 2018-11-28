У Києві п'яний чоловік з ножем напав на дівчину в маршрутці





Маршрутка їхала від площі Перемоги до Виноградаря. На одній із зупинок у транспорт зайшов чоловік у нетверезому стані, він став вести себе непристойно і почав чіплятися до дівчини. Він пропонував їй познайомитися, на що дівчина, звичайно, відповіла відмовою, - повідомляють



Тоді він дістав ніж і напав на дівчину. Чоловік, що стояв поруч, швидко зреагував і скрутив нападника. Другий пасажир маршрутки вихопив у нього ніж і викликав поліцію.



На щастя, ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві чоловік з криками “Я тебе вб’ю!” та з ножем напав на дівчину в маршрутці.Маршрутка їхала від площі Перемоги до Виноградаря. На одній із зупинок у транспорт зайшов чоловік у нетверезому стані, він став вести себе непристойно і почав чіплятися до дівчини. Він пропонував їй познайомитися, на що дівчина, звичайно, відповіла відмовою, - повідомляють Факти з посиланням на Київ оперативний.Тоді він дістав ніж і напав на дівчину. Чоловік, що стояв поруч, швидко зреагував і скрутив нападника. Другий пасажир маршрутки вихопив у нього ніж і викликав поліцію.На щастя, ніхто не постраждав.

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