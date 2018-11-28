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У Києві п'яний чоловік з ножем напав на дівчину в маршрутці

У Києві п'яний чоловік з ножем напав на дівчину в маршрутці
У Києві чоловік з криками “Я тебе вб’ю!” та з ножем напав на дівчину в маршрутці.

Маршрутка їхала від площі Перемоги до Виноградаря. На одній із зупинок у транспорт зайшов чоловік у нетверезому стані, він став вести себе непристойно і почав чіплятися до дівчини. Він пропонував їй познайомитися, на що дівчина, звичайно, відповіла відмовою, - повідомляють Факти з посиланням на Київ оперативний.

Тоді він дістав ніж і напав на дівчину. Чоловік, що стояв поруч, швидко зреагував і скрутив нападника. Другий пасажир маршрутки вихопив у нього ніж і викликав поліцію.

На щастя, ніхто не постраждав.

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Теги: Київ, чоловік, ніж, напад
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