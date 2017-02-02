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У селі на Волині люди 10 років потерпають від підтоплення будинків

У селі на Волині люди 10 років потерпають від підтоплення будинків
Мешканці села Стара Лішня скаржаться на підтоплення будинків та городів через замулення меліоративного рову. Ця проблема турбує людей вже 10 років.

Потоки води під час негоди на вулицях Миру в Старій Лішні та Львівській в селі Осмиловичі – не рідкість. Іноді через опади тут утворюються мало не ріки. Як з цим бути, люди не знають, - пише Буг.

“Підтоплення нас турбує вже років з 10. Меліоративний рів замулений і коли розтає сніг, вода просто не сходить. Розтікається по городах, а весною підвали топить. Обіцяли колись, що почистять, але просто обіцяли – ніхто нічого не робить”, – розповідає чоловік.

Коли йде дощ, вся місцевість залита водою. Чоловік розповідає, що спочатку мешканці зверталися в сільську раду.

“Потім казали, що якийсь спонсор почистить – люди знову чекали в надії. І отак дочекалися до цього часу. Ніхто нічого не робить. Метрів 500 хоча б почистити і вже був би результат. Рів настільки замулений, що вода розтікається по берегах, він просто зрівнюється. А у деяких місцях настільки замулений, що через нього можна переїхати машиною”, – каже Микола Савчук.

За попередньою інформацією рів перебуває на балансі Володимир-Волинської експлуатаційної дільниці Волинського обласного управління водних ресурсів.

Мешканці, які донедавна зверталися до влади усно, тепер пишуть письмові звернення. Люди надіються, що проблема, яка дошкуляє їм 10 років, все ж вирішиться.

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Теги: підтоплення, Волинь
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