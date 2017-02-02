У селі на Волині люди 10 років потерпають від підтоплення будинків





Потоки води під час негоди на вулицях Миру в Старій Лішні та Львівській в селі Осмиловичі – не рідкість. Іноді через опади тут утворюються мало не ріки. Як з цим бути, люди не знають, - пише



“Підтоплення нас турбує вже років з 10. Меліоративний рів замулений і коли розтає сніг, вода просто не сходить. Розтікається по городах, а весною підвали топить. Обіцяли колись, що почистять, але просто обіцяли – ніхто нічого не робить”, – розповідає чоловік.



Коли йде дощ, вся місцевість залита водою. Чоловік розповідає, що спочатку мешканці зверталися в сільську раду.



“Потім казали, що якийсь спонсор почистить – люди знову чекали в надії. І отак дочекалися до цього часу. Ніхто нічого не робить. Метрів 500 хоча б почистити і вже був би результат. Рів настільки замулений, що вода розтікається по берегах, він просто зрівнюється. А у деяких місцях настільки замулений, що через нього можна переїхати машиною”, – каже Микола Савчук.



За попередньою інформацією рів перебуває на балансі Володимир-Волинської експлуатаційної дільниці Волинського обласного управління водних ресурсів.



Мешканці, які донедавна зверталися до влади усно, тепер пишуть письмові звернення. Люди надіються, що проблема, яка дошкуляє їм 10 років, все ж вирішиться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці села Стара Лішня скаржаться на підтоплення будинків та городів через замулення меліоративного рову. Ця проблема турбує людей вже 10 років.Потоки води під час негоди на вулицях Миру в Старій Лішні та Львівській в селі Осмиловичі – не рідкість. Іноді через опади тут утворюються мало не ріки. Як з цим бути, люди не знають, - пише Буг “Підтоплення нас турбує вже років з 10. Меліоративний рів замулений і коли розтає сніг, вода просто не сходить. Розтікається по городах, а весною підвали топить. Обіцяли колись, що почистять, але просто обіцяли – ніхто нічого не робить”, – розповідає чоловік.Коли йде дощ, вся місцевість залита водою. Чоловік розповідає, що спочатку мешканці зверталися в сільську раду.“Потім казали, що якийсь спонсор почистить – люди знову чекали в надії. І отак дочекалися до цього часу. Ніхто нічого не робить. Метрів 500 хоча б почистити і вже був би результат. Рів настільки замулений, що вода розтікається по берегах, він просто зрівнюється. А у деяких місцях настільки замулений, що через нього можна переїхати машиною”, – каже Микола Савчук.За попередньою інформацією рів перебуває на балансі Володимир-Волинської експлуатаційної дільниці Волинського обласного управління водних ресурсів.Мешканці, які донедавна зверталися до влади усно, тепер пишуть письмові звернення. Люди надіються, що проблема, яка дошкуляє їм 10 років, все ж вирішиться.

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