У селі на Волині люди 10 років потерпають від підтоплення будинків
Сьогодні, 11:04
Мешканці села Стара Лішня скаржаться на підтоплення будинків та городів через замулення меліоративного рову. Ця проблема турбує людей вже 10 років.
Потоки води під час негоди на вулицях Миру в Старій Лішні та Львівській в селі Осмиловичі – не рідкість. Іноді через опади тут утворюються мало не ріки. Як з цим бути, люди не знають, - пише Буг.
“Підтоплення нас турбує вже років з 10. Меліоративний рів замулений і коли розтає сніг, вода просто не сходить. Розтікається по городах, а весною підвали топить. Обіцяли колись, що почистять, але просто обіцяли – ніхто нічого не робить”, – розповідає чоловік.
Коли йде дощ, вся місцевість залита водою. Чоловік розповідає, що спочатку мешканці зверталися в сільську раду.
“Потім казали, що якийсь спонсор почистить – люди знову чекали в надії. І отак дочекалися до цього часу. Ніхто нічого не робить. Метрів 500 хоча б почистити і вже був би результат. Рів настільки замулений, що вода розтікається по берегах, він просто зрівнюється. А у деяких місцях настільки замулений, що через нього можна переїхати машиною”, – каже Микола Савчук.
За попередньою інформацією рів перебуває на балансі Володимир-Волинської експлуатаційної дільниці Волинського обласного управління водних ресурсів.
Мешканці, які донедавна зверталися до влади усно, тепер пишуть письмові звернення. Люди надіються, що проблема, яка дошкуляє їм 10 років, все ж вирішиться.
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Потоки води під час негоди на вулицях Миру в Старій Лішні та Львівській в селі Осмиловичі – не рідкість. Іноді через опади тут утворюються мало не ріки. Як з цим бути, люди не знають, - пише Буг.
“Підтоплення нас турбує вже років з 10. Меліоративний рів замулений і коли розтає сніг, вода просто не сходить. Розтікається по городах, а весною підвали топить. Обіцяли колись, що почистять, але просто обіцяли – ніхто нічого не робить”, – розповідає чоловік.
Коли йде дощ, вся місцевість залита водою. Чоловік розповідає, що спочатку мешканці зверталися в сільську раду.
“Потім казали, що якийсь спонсор почистить – люди знову чекали в надії. І отак дочекалися до цього часу. Ніхто нічого не робить. Метрів 500 хоча б почистити і вже був би результат. Рів настільки замулений, що вода розтікається по берегах, він просто зрівнюється. А у деяких місцях настільки замулений, що через нього можна переїхати машиною”, – каже Микола Савчук.
За попередньою інформацією рів перебуває на балансі Володимир-Волинської експлуатаційної дільниці Волинського обласного управління водних ресурсів.
Мешканці, які донедавна зверталися до влади усно, тепер пишуть письмові звернення. Люди надіються, що проблема, яка дошкуляє їм 10 років, все ж вирішиться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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