Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 листопада





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

с. Писарева-Воля - повністю



2.09:00 - 17:00

м. Володимир--Волинський: вул. Завокзальна, Опільського, Князя Олега 65-81, 54-66

3. 09:00 - 17:00

с. Бегета: вул. Антоновка, Нова 2-38



Іваничівський район



1. 10:00 - 17:00.

с. Завидів (повністю)





Ковельський район



1. 9:00-17:00 ФОП Марчук Р. А.,

ФОП Романюк В. В.,

Ковельське Райво,

Вол.дирекція УДППЗ,

Свято-Миколаївська церква с. Колодяжне,

Релігійна громада УПЦ,

Львівська залізниця,

ВАТ "Родючість",

ТзОВ "Лапаст",

ТзОВ "ВКФ Будсервіс",

ФГ "Агро-Плюс",

ФОП Тарасюк І. М.,

ПАТ "Дубномолоко",

ТзОВ "АСТЕЛІТ",

ПАТ "Дубномолоко",

ТзОВ "ВКП "Каскад",

ФОП Мельничук Л.В. с. Колодяжне,

с. Любитів.

2. ПЛ – 10 кВ Л 16-05

від ЛР-514 до ЛР-515 (ТП-67, ТП-38,

ТП-379, ТП-59,

ТП-554, ТП-761) 9:00-17:00 СТзОВ "Лан",

Львівська залізниця станція Стохід,

Ковельське Райво школа с. Малий Порськ,

Церква с. Малий Порськ,

Голобське споживче товариство,

Ковельське МТМО ФАП с. Малий Порськ,

Вол.дирекція УДППЗ,

Ковельське МТМО ФАП с. Свидники,

Ковельське Райво школа с. Свидники,

ТзОВ "В.Прометей". с. Малий Порськ,

с. Свидники.





Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

м.Любомль вул.Перемоги, Вербицького. Д.Шумука.Лісна.

Поштова, Пушкіна

2. 9:00 – 17:00

Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини

ФОП Власюк Микола Андрійович м.Любомль вул.Брестська, Грушевського



Любешівський район



1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-25 10:00-17:00 магазини с. Дольск вул. Гагаріна

2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, від ЩТП-337 10:00-17:00 с. Хутомир вул. 17 Вересня

3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЗТП-1 10:00-17:00 Меблевий цех с. В’язівне вул. Любешівська

4 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЩТП-347 10:00-17:00 с. Залаззя ( район нового ЩТП)





місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Нахімова

вул.Кропивницького, 25-59



Рожищенський район



1 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

2 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)



3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева,127-143, 146-154.

4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..

6 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)

с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)



7 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).

с.Залісці (повністю).

с.Кременець (повністю).

с.Михалін (повністю).

м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).

с.Залісці (повністю).

с.Кременець (повністю).

с.Михалін (повністю).



8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-31 9:00-17:00 с.Пожарки, АТС, контора с/р, ФАП, церква, школа, їдальна, шкільна майстерня, шкільна насосна, дитячий садок, поштове відділення, магазини. с.Пожарки вул.Новоселів, Радянська.

9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-159 9:00-17:00 с.Вічині клуб, контора с/р, ППМ, АТС, поштове відділення, магазини, церква, ФАП.

с.Вічині (повністю)



10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-161 9:00-17:00 с.Вічині ДКУ







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 29 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00с. Писарева-Воля - повністю2.09:00 - 17:00м. Володимир--Волинський: вул. Завокзальна, Опільського, Князя Олега 65-81, 54-663. 09:00 - 17:00с. Бегета: вул. Антоновка, Нова 2-381. 10:00 - 17:00.с. Завидів (повністю)1. 9:00-17:00 ФОП Марчук Р. А.,ФОП Романюк В. В.,Ковельське Райво,Вол.дирекція УДППЗ,Свято-Миколаївська церква с. Колодяжне,Релігійна громада УПЦ,Львівська залізниця,ВАТ "Родючість",ТзОВ "Лапаст",ТзОВ "ВКФ Будсервіс",ФГ "Агро-Плюс",ФОП Тарасюк І. М.,ПАТ "Дубномолоко",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ПАТ "Дубномолоко",ТзОВ "ВКП "Каскад",ФОП Мельничук Л.В. с. Колодяжне,с. Любитів.2. ПЛ – 10 кВ Л 16-05від ЛР-514 до ЛР-515 (ТП-67, ТП-38,ТП-379, ТП-59,ТП-554, ТП-761) 9:00-17:00 СТзОВ "Лан",Львівська залізниця станція Стохід,Ковельське Райво школа с. Малий Порськ,Церква с. Малий Порськ,Голобське споживче товариство,Ковельське МТМО ФАП с. Малий Порськ,Вол.дирекція УДППЗ,Ковельське МТМО ФАП с. Свидники,Ковельське Райво школа с. Свидники,ТзОВ "В.Прометей". с. Малий Порськ,с. Свидники.1. 9:00 – 17:00м.Любомль вул.Перемоги, Вербицького. Д.Шумука.Лісна.Поштова, Пушкіна2. 9:00 – 17:00Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медициниФОП Власюк Микола Андрійович м.Любомль вул.Брестська, Грушевського1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-25 10:00-17:00 магазини с. Дольск вул. Гагаріна2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, від ЩТП-337 10:00-17:00 с. Хутомир вул. 17 Вересня3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЗТП-1 10:00-17:00 Меблевий цех с. В’язівне вул. Любешівська4 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЩТП-347 10:00-17:00 с. Залаззя ( район нового ЩТП)1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Нахімовавул.Кропивницького, 25-591 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..2 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева,127-143, 146-154.4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..6 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)7 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-31 9:00-17:00 с.Пожарки, АТС, контора с/р, ФАП, церква, школа, їдальна, шкільна майстерня, шкільна насосна, дитячий садок, поштове відділення, магазини. с.Пожарки вул.Новоселів, Радянська.9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-159 9:00-17:00 с.Вічині клуб, контора с/р, ППМ, АТС, поштове відділення, магазини, церква, ФАП.с.Вічині (повністю)10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-161 9:00-17:00 с.Вічині ДКУ

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