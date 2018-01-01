У селі на Волині жінка підпалила дровітню односельця
Сьогодні, 15:07
У селі Прип'ять Шацького району місцева жителька підпалила дровітню односельця.
Сума завданих збитків становить 200 гривень – пише Шацьке відділення поліції у Facebook.
Правоохоронцям надійшла заява від чоловіка про те, що він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, котра у вечірній час на території його домогосподарства здійснила підпал дровітні.
В ході перевірки поліцейські встановили, що підпал на ґрунті особистих неприязних відносин здійснила жителька цього ж села, 1980 року народження.
Зазначили, що господар сам ліквідував пожежу.
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Сума завданих збитків становить 200 гривень – пише Шацьке відділення поліції у Facebook.
Правоохоронцям надійшла заява від чоловіка про те, що він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, котра у вечірній час на території його домогосподарства здійснила підпал дровітні.
В ході перевірки поліцейські встановили, що підпал на ґрунті особистих неприязних відносин здійснила жителька цього ж села, 1980 року народження.
Зазначили, що господар сам ліквідував пожежу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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