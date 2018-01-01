У селі на Волині жінка підпалила дровітню односельця

У селі Прип'ять Шацького району місцева жителька підпалила дровітню односельця.Сума завданих збитків становить 200 гривень – пише Шацьке відділення поліції у Facebook.Правоохоронцям надійшла заява від чоловіка про те, що він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, котра у вечірній час на території його домогосподарства здійснила підпал дровітні.В ході перевірки поліцейські встановили, що підпал на ґрунті особистих неприязних відносин здійснила жителька цього ж села, 1980 року народження.Зазначили, що господар сам ліквідував пожежу.