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У Луцьку підприємцю дозволили будувати торговий центр за «Гостинцем»

У Луцьку підприємцю дозволили будувати торговий центр за «Гостинцем»
Господарський суд Волинської області 26 листопада задовольнив позов підприємця Василя Гуги щодо поновлення договору оренди землі.

Мова йде про ділянку, загальною площею 196 кв. м по проспекту Молоді, 25 у Луцьку. Це територія за ТЦ «Гостинець», - пише Конкурент.

Землю підприємець взяв для будівництва та обслуговування торгово-офісного приміщення. Договір уклали ще у 2007 році. І суд визнав його поновленим з 31 жовтня 2017 року до 31 жовтня 2022 року.

При цьому з міської ради стягнуть на користь підприємця 1 762 грн витрат по сплаті судового збору та 2 500 гривень витрат на професійну правничу допомогу. Рішення вступить в силу, якщо міська рада не подасть апеляцію.

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Теги: суд, підприємець
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