У Луцьку підприємцю дозволили будувати торговий центр за «Гостинцем»

Василя Гуги щодо поновлення договору оренди землі.



Мова йде про ділянку, загальною площею 196 кв. м по проспекту Молоді, 25 у Луцьку. Це територія за ТЦ «Гостинець», - пише



Землю підприємець взяв для будівництва та обслуговування торгово-офісного приміщення. Договір уклали ще у 2007 році. І суд визнав його поновленим з 31 жовтня 2017 року до 31 жовтня 2022 року.



При цьому з міської ради стягнуть на користь підприємця 1 762 грн витрат по сплаті судового збору та 2 500 гривень витрат на професійну правничу допомогу. Рішення вступить в силу, якщо міська рада не подасть апеляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Господарський суд Волинської області 26 листопада задовольнив позов підприємцящодо поновлення договору оренди землі.Мова йде про ділянку, загальною площею 196 кв. м по проспекту Молоді, 25 у Луцьку. Це територія за ТЦ «Гостинець», - пише Конкурент Землю підприємець взяв для будівництва та обслуговування торгово-офісного приміщення. Договір уклали ще у 2007 році. І суд визнав його поновленим з 31 жовтня 2017 року до 31 жовтня 2022 року.При цьому з міської ради стягнуть на користь підприємця 1 762 грн витрат по сплаті судового збору та 2 500 гривень витрат на професійну правничу допомогу. Рішення вступить в силу, якщо міська рада не подасть апеляцію.

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