У Луцьку підприємцю дозволили будувати торговий центр за «Гостинцем»
Сьогодні, 14:05
Господарський суд Волинської області 26 листопада задовольнив позов підприємця Василя Гуги щодо поновлення договору оренди землі.
Мова йде про ділянку, загальною площею 196 кв. м по проспекту Молоді, 25 у Луцьку. Це територія за ТЦ «Гостинець», - пише Конкурент.
Землю підприємець взяв для будівництва та обслуговування торгово-офісного приміщення. Договір уклали ще у 2007 році. І суд визнав його поновленим з 31 жовтня 2017 року до 31 жовтня 2022 року.
При цьому з міської ради стягнуть на користь підприємця 1 762 грн витрат по сплаті судового збору та 2 500 гривень витрат на професійну правничу допомогу. Рішення вступить в силу, якщо міська рада не подасть апеляцію.
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Мова йде про ділянку, загальною площею 196 кв. м по проспекту Молоді, 25 у Луцьку. Це територія за ТЦ «Гостинець», - пише Конкурент.
Землю підприємець взяв для будівництва та обслуговування торгово-офісного приміщення. Договір уклали ще у 2007 році. І суд визнав його поновленим з 31 жовтня 2017 року до 31 жовтня 2022 року.
При цьому з міської ради стягнуть на користь підприємця 1 762 грн витрат по сплаті судового збору та 2 500 гривень витрат на професійну правничу допомогу. Рішення вступить в силу, якщо міська рада не подасть апеляцію.
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